北韓又射彈 陸官媒：意在延續政權中央社 (2017-09-15 14:56)
（中央社記者邱國強北京15日電）北韓再度試射飛彈，中共外圍官媒環球時報今天發表評論說，北韓研發核武的目的是為延續政權，但也會更執著地研製可打擊美國本土的飛彈，然而北韓並沒有膽量攻擊美國及其盟國。
這篇評論指出，北韓把核彈技術突破，放在「可以不惜任何代價」的位置上，且似乎取得實質進展，擁有或接近擁有打擊美國關島基地的能力。受此鼓舞，北韓會不顧警告，更加執著地研製可打擊美國本土的洲際彈道飛彈。
但評論也說，北韓不太可能擁有對美國及其盟國實施戰略性先發制人打擊的膽量。無論北韓的核彈技術完善到什麼程度，這樣做無異於自殺行為。北韓千辛萬苦發展核武器的目的，是「維持體制和政權的延續」。
評論提到，聯合國制裁短期內不可能阻止北韓發展彈導，但安理會在制裁上取得一致意見，展示了國際社會在這一問題上的團結，以及各大國的彼此協調能力。大國越能管控分歧，北韓想成為合法擁核國家的希望就越渺茫。反之，北韓每次試射就會獲得政治上的成功。
評論還延續北京的一貫論調說，美國與南韓應與國際社會「一道研究、發現」北韓的「理性因素」。北韓處在孤立中，國際社會以理性方式對待，它就會多一分理性；反之，以極端方式對待，它就會多一分極端。
評論還說，儘管北韓是「大鬧天宮者」，但未來局勢的真正變數是美國、南韓一方。美韓是否願意為危機和平解決，做出至今它們「仍然缺失的那份貢獻」，將決定半島局勢的戰略走向；至於北韓，在越來越嚴厲的制裁條件下繼續發動攻勢，畢竟是「強弩之末」。1060915
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