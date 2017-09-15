（中央社台北15日電）據報導，中國大陸知名「女權五姐妹」之一的武嶸嶸9月本要赴香港大學攻讀碩士，但遭到山西公安當局拒發證件，並指她「還有案子沒了結」，從今年起被禁止離境長達10年。



英國金融時報中文版網站14日發布來自北京的報導指出，近幾個月，北京方面加大了對不同意見的打壓力度。在10月召開中國共產黨第19次全國代表大會（中共19大）之前，習近平政府正緊盯網路言論。



「女權五姐妹」之一的李婷婷指出，公安局通常會下達為期6個月的禁令，期限還可能延長，但10年禁令是從未有過的情況。



「女權五姐妹」其他成員表示，自她們被拘留以來，國安人員屢次找過她們麻煩，但她們並未被禁止離境。其中有兩人因為學習的緣故，在過去兩年經常出境。



一位要求匿名的中國大陸律師表示，對於拒絕武嶸嶸的申請，有關部門給出的理由非常籠統，經不起法律推敲。



武嶸嶸在臉書表示，她去年一直可以順利入出境，今年2月向香港大學申請就讀法學碩士，於6月26日收到錄取通知書，並在7月獲得香港入境事務處的簽證。但她從3月29日申請換發港澳通行證與護照，就一直遭到戶籍所在地山西省公安廳、交城公安局阻撓。



至今，武嶸嶸只確定無法在新學期入學，但還不清楚到底是為什麼遭禁止出境。她已在8日寄掛號信給中央與地方的國安、公安部門，要求提供是否有限制她出境的決定文書、文號等訊息，目前並無回音。



根據報導，2015年3月，主張兩性平權的韋婷婷、鄭楚然、武嶸嶸、李婷婷、王曼準備在8日國際婦女節當天在北京公車、地鐵散發印有反性騷擾口號的宣傳單，但前一天就遭警察拘捕，當時引發國際關注與強烈迴響。她們在37天後獲釋，被稱為「女權五姐妹」。1060915