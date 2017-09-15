（中央社記者張謙香港15日電）香港廢料回收業者今天起停止回收廢紙，藉此促請當局與中國大陸商討解決廢料回收措施。



綜合本地媒體報導，香港環保廢料再造業總會早上宣布了以上決定。



總會會長劉耀成說，大陸方面最近收緊了廢料進口標準及審批程序，雖然新法令仍未實施，但大陸方面至今沒有發出新一季度的進口批文，以致大陸造紙廠未能進口包括香港在內的境外廢紙，令香港業者面對廢紙積壓問題。



他說，暫停回收廢紙，是希望喚起香港當局關注，與大陸當局溝通。



據說，本地廢紙出口以大陸市場為主，但業界已積極開拓東南亞市場。1060915