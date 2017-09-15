（中央社記者張謙香港15日電）香港一名女子日前到中國大陸廣州探親時，在停車場遺下折合新台幣120餘萬元現金，但當地一名男子路不拾遺，女子的錢失而復得。



星島日報今天報導，在廣州遺錢的女子姓謝，她日前到廣州探望親友，買了燕窩等禮品送給親友，但親友堅持給她錢，折合給了人民幣17萬元（約新台幣78.2萬元）及港幣13萬元（約新台幣49.4萬元）。



11日下午，謝女離開在廣州下榻的酒店，準備搭乘朋友人的車離開，期間她攜帶了5個袋子及行李箱，卻在停車場遺下裝著巨款的袋子。



謝女到了深圳並準備到銀行存錢時，才發現失去巨款，心急如焚。



翌日凌晨，謝女收到友人轉發網上新聞，表示有人拾金不昧，把款項送交給警方。她於是折返廣州，到派出所領回。



據報導，原來謝女遺失巨款後，剛好在廣州開設西餐廳的男子王友林途經現場並發現款項；他擔心是別人的救命錢，並無起貪念，於是報警。



另據頭條日報報導，謝女非常感謝王友林，在派出所向對方表示，如果他訪港，一切費用由她負責。1060915