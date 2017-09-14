？？？？駐疆武警某部喜迎今年首批新戰士。 王雅慧 攝

首批新疆籍新戰士進入警營。 王雅慧 攝

首批新疆籍新戰士進入警營。 王雅慧 攝

駐疆武警某部喜迎首批新疆籍新戰士。 王雅慧 攝

駐疆武警某部喜迎首批新疆籍新戰士。 王雅慧 攝

駐疆武警某部喜迎首批新疆籍女兵。 王雅慧 攝

駐疆武警某部喜迎首批新疆籍女兵。 王雅慧 攝

駐疆武警某部首批新疆籍女兵在宿舍交流。 王雅慧 攝

駐疆武警某部首批新疆籍女兵在宿舍交流。 王雅慧 攝

老兵與新兵交談。 王雅慧 攝

老兵與新兵交談。 王雅慧 攝

9月14日，100餘名新疆籍新兵帶著親人的殷殷囑託，滿懷著對綠色警營的美好嚮往，步入駐疆武警某部的營區，開始軍旅生活。據了解，這批新兵是該部隊今秋入營的第一批新兵，今後幾天還將有來自江西、山東、四川等地的千余名新兵陸續抵達。他們將在這裏接受為期三個多月的集中訓練，實現從一名優秀地方青年向合格武警戰士的轉變。