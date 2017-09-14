駐疆武警某部今秋迎來入營第一批新兵北京新浪網 (2017-09-14 20:42)
？？？？駐疆武警某部喜迎今年首批新戰士。 王雅慧 攝
首批新疆籍新戰士進入警營。 王雅慧 攝
駐疆武警某部喜迎首批新疆籍新戰士。 王雅慧 攝
駐疆武警某部喜迎首批新疆籍女兵。 王雅慧 攝
駐疆武警某部首批新疆籍女兵在宿舍交流。 王雅慧 攝
老兵與新兵交談。 王雅慧 攝
9月14日，100餘名新疆籍新兵帶著親人的殷殷囑託，滿懷著對綠色警營的美好嚮往，步入駐疆武警某部的營區，開始軍旅生活。據了解，這批新兵是該部隊今秋入營的第一批新兵，今後幾天還將有來自江西、山東、四川等地的千余名新兵陸續抵達。他們將在這裏接受為期三個多月的集中訓練，實現從一名優秀地方青年向合格武警戰士的轉變。
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