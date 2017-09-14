中新網南京9月14日電(記者 於從文)毛絨玩具一直深受孩子的喜愛，也被家長認為是最安全的玩具。14日，江蘇省質監局公佈毛絨玩具抽檢結果，共抽查了49批次產品，合格41批次。

江蘇毛絨玩具生產企業約有500家，主要集中在揚州、蘇州、鹽城等地。此次抽查的49批次產品中，包含江蘇企業的產品15批次，合格11批次。抽查發現，標識和使用說明、機械與物理性能項目不合格。從價格區間來看，價格高於50元的產品質量總體較好。

按照規定，對需要有警示標誌或警示說明的玩具應予以標明。此次抽查中，有2批次產品未標註安全警示，有4批次產品安全警示標註不符合規定要求。

在玩具標識和使用說明中最重要的包括：適用「年齡範圍」，不同年齡段的玩具，安全要求不同；「安全警示」，是避免兒童誤用或在適用過程中疏忽容易造成危險的重要指示，所以對「警示」「注意」及內容均有字體要求，便於消費者看清。

「消費者要選擇正規企業生產的產品，應有標牌、標識等證明，明示廠名、地址、電話、產品成分、適合年齡範圍、安全警示、維護和保養等。」質監部門提醒。

塑膠袋或塑料薄膜是兒童玩具中一個重要的安全隱患。此次抽查顯示，有2批次產品的玩具薄膜厚度不符合標準要求。對此，質監部門表示，如果玩具產品的塑膠袋厚度小於標準值，人體在呼吸時會對周圍物品產生一個吸附力，恰好塑膠袋在兒童附近，則塑膠袋可能被吸在臉上，加之呼吸產生的水蒸氣，塑膠袋就可能緊緊貼附在兒童臉上，造成窒息。

此外，質監部門提醒，消費者在購買時還要仔細檢查毛絨玩具的做工，如果縫合粗糙或有串絨現象請務必當心，通常這樣的毛絨玩具填充材料的質量也不會好，極容易向外界擴散致病的微粒。最好選擇柔軟、手感順滑、絨布紋理清楚的面料。毛絨玩具常用海綿、絲綿、中空纖維、棉花等作為填充物，細小的填充物最好有內胎包裹，不能散裝或外漏，選購時要感受填充料是否均勻，按壓是否彈性充足。

紡織品在樹酯整理的過程中涉及甲醛的使用，若甲醛含量超標，會對兒童健康發育產生不良影響。本次對49批次產品進行了風險監測，發現pH值、甲醛含量均符合參考標準要求，皮膚過敏性測試結果均為極輕微。(完)