21世紀經濟報導

繼ICO被監管定性取締后，比特幣也迎來監管「封殺令」。

9月14日，有媒體報導稱，來自監管層消息顯示，已對國內比特幣交易平台下定論：「全部關停，並於近期退出市場。」

比特幣中國隨即在9月14日晚間發佈公告稱自9月14日起停止新用戶註冊，並將於9月30日停止數字資產交易平台的所有交易業務，但比特幣中國的礦池（國池）等業務將不受此影響將繼續正常運營。

根據比特幣中國公告，比特幣中國是根據9月4日下發的《中國人民銀行 中央網信辦 工業和信息化部 工商總局 銀監會 證監會 保監會關於防範代幣發行融資風險的公告》文件精神，秉承著防範投資風險、最大限度保障用戶利益的原則作出的決定。

根據比特幣中國官網微信公告下留言的官方回復，21世紀經濟報導記者獲悉用戶已經持有比特幣中國平台上的比特幣依然可以提幣或體現，平台錢包也可以繼續使用。

但火幣網和OKCoin幣行兩大比特幣交易平台仍在正常交易，火幣網相關負責人對21世紀經濟報導記者表示，對於新聞報導的內容，火幣目前沒有收到明確的文件或通知。作為一家中國企業，遵守當地的監管政策是企業經營的基本原則，火幣也會堅決保護客戶的資產安全。後續有任何消息火幣網都會第一時間在官網進行公告。

但市場已經出現了連鎖反應，截至發稿，火幣網上比特幣成交價低至19597元，日跌幅超20%。

一位接近監管人士對21世紀經濟報導記者表示，目前其他比特幣平檯面臨的壓力很大，後續運營情況需繼續觀望。