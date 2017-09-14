剛剛，這個國家讓美元再次顫抖北京新浪網 (2017-09-14 20:16)
21世紀經濟報導
當地時間9月13日，英國央行在其官網公佈其最新利率決議，維持基準利率0.25%不變，維持國債購買規模4350億英鎊不變，維持企業債購買規模100億英鎊不變。
同時，根據會議紀要，所有委員均認為，任何加息都應該是漸進且有限的，未來數月中將減少貨幣刺激。該鷹派言論被市場視為英國央行欲近期升息的信號，英鎊兌美元迅速跳漲，攀升至1.33上方。美元指數一度從92.39跳水至92.26附近。
根據會議紀要，委員會以7-2的投票比例（預期7-2）維持利率不變。桑德斯和麥克弗蒂仍提議升息至0.5%，但遭到其他七名委員的反對。
英國央行表示，第二季度GDP增長0.3%與委員會八月份時預期相符，而失業率持續下降至4.3％，為40年來最低水平，略低於8月份的預測。
此外，英國央行有證據表明近年來潛在供應增長速度放緩。總體而言，最新的指標與英國需求相比有所增長，這遠遠超過了潛在供應增長率的下降，現在的剩餘能力程度仍然相當有限。
委員會指出，如果經濟遵循與8月份通貨膨脹報告中央預測大致一致的路徑，那麼貨幣政策在預測期內可能需要比目前的市場預期更大程度上收緊。
大多數委員會成員認為，如果經濟繼續走上一條與經濟持續下滑的趨勢相一致的道路，並且潛在的通貨膨脹壓力逐漸上升，那麼這意味著需要進一步減少這種折衷，在接下來的幾個月里，一些貨幣刺激的撤出可能是適當的，以便保持通貨膨脹到目標。
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