亞心網訊(通訊員 楊婷)為更好地提升烏魯木齊國際機場的服務質量，切實解決不同旅客的購買需求，新疆機場集團天緣綠色產業公司經過一個月的籌備，自9月1日起在烏魯木齊國際機場各航站樓內共投放27台自助售賣機。

所有產品價格均參照友好平價超市的零售價格進行售賣，旅客可通過微信支付和投幣支付兩種方式自行購買。自動售賣機的增設，方便了不同旅客對於食品、飲料、乾果、水果等商品的購買需求。



