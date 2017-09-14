烏魯木齊國際機場候機樓內 新增自助售賣機北京新浪網 (2017-09-14 20:17)
亞心網訊(通訊員 楊婷)為更好地提升烏魯木齊國際機場的服務質量，切實解決不同旅客的購買需求，新疆機場集團天緣綠色產業公司經過一個月的籌備，自9月1日起在烏魯木齊國際機場各航站樓內共投放27台自助售賣機。
所有產品價格均參照友好平價超市的零售價格進行售賣，旅客可通過微信支付和投幣支付兩種方式自行購買。自動售賣機的增設，方便了不同旅客對於食品、飲料、乾果、水果等商品的購買需求。
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