亞心網訊(通訊員 楊婷)2017年是庫爾勒市創建全國文明城市「四連冠」的關鍵之年，機場作為庫爾勒市康窗口單位，其重要性不言而喻。為努力提升全國文明城市創建水平，庫爾勒(且末)機場迅速開展各項活動，積極投身全國文明城市創建工作。

近日，庫爾勒機場「新絲旅」志願服務隊佩戴庫爾勒市統一配發的志願者臂章及胸徽，提升整體形象;在值機櫃檯設立志願服務點，引導旅客辦理自助值機，提供旅客問詢服務，發放文明宣傳冊;在登機口、安檢處安排志願者維持秩序，疏導旅客;組織全體員工撿拾航站區垃圾，對停車場、計程車及機場大巴等待區重點進行煙頭清理，同時進行文明宣講;利用水帶對進場路周邊進行沖洗;在電子屏、宣傳欄廣泛宣傳文明規範，提示全體員工及廣大市民以細節展現素質、以行動鑄就文明。

此次文明城市創建活動與庫爾勒(且末)機場文明單位創建工作相互輝映，庫爾勒(且末)機場工作人員定將踐行服務規範，讓道德從點滴積累，讓文明從你我做起。



