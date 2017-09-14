現代快報訊（記者 張瑜 見習記者 謝毓靈）新的iPhone手機發佈后，果粉們按捺不住想換新了，怎樣不賣腎也換到新手機呢？不少人想到以舊換新，這也讓二手手機市場火爆了起來。9月14日，現代快報記者調查了解到，不少二手貨品交易平台的蘋果手機轉讓明顯增加，增幅高達50%以上。南京某手機回收店的店主也表示，最近賣二手手機的顧客比8月同期多了1倍，價格也降了不少。

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「你晚來了三天，就是新手機發佈后的這三天，二手iPhone7plus降了300塊。」南京越時空通信廣場一家手機回收店店主朱先生告訴記者。新的iPhone機型發佈后，舊機型迅速開始降價。他說，三天前，二手iPhone7plus回收價約4600元左右，現在已經降到4300元左右。「全新的iphone7也降價不少，新機型發佈后，我們店iphone7大概降了800元。」朱先生說，「越往後越二手iPhone價格越便宜，可以說一天一個價，到下個星期至少會再跌100元。」他預測。

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與此同時，轉讓二手手機的顧客也越來越多，新街口一家手機回收店負責人介紹，這幾天來賣舊手機的顧客比前段時間多了五成以上。「現在來賣二手手機的顧客，大多數都想換IPhone8的。」現代快報記者在採訪中了解到，有些果粉將讓父母做「接盤俠」，但也有人為了補貼買新手機的錢，就把舊手機拿到二手貨交易平台上銷售。根據百姓網二手平台數據顯示，蘋果發佈會前後的12日、13日兩天，二手蘋果手機的轉手需求同比上月猛增近50%，大量iPhone 6S、iPhone 7出現在平台的個人二手市集。

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打開某閑置物品交易平台，現代快報記者發現，這兩天不少用戶將自己的二手手機信息放到平台上。「手機99新，保修期還沒過，現在想換iphone8，提前出售。」9月14日，南京的洛小姐在平台上掛出一條二手iphone7plus信息，並定價4700元。她告訴記者，自己想換iphone8，但手頭錢不夠，所以選擇「賣舊換新」。