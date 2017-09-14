？？？？發佈會現場。 冷桂玉 攝

中新網貴陽9月14日電(冷桂玉 楊麗芳 )「2017中日韓地方政府三農論壇」將於9月16日至18日在貴州省貴陽市舉辦。

記者14從該論壇組委會獲悉上述消息。

據介紹，本屆論壇以「山地農業·綠色共享」為主題，延續了以往通過互學互鑒促進農村、農業可持續發展的中心議題和宗旨，屆時，將有來自日韓地方政府，聯合國糧食及農業組織，中國國家有關部門，中國部分省(區、市)農業部門，國內相關全球農業文化遺產點，國內外相關農業組織、企業、電商平台代表及專業採購商等近400名嘉賓與會，分享山地農業發展、新農村建設、提升農民生活水平的新理念新思想。

貴州省副省長盧雍政正在講話。 冷桂玉 攝

貴州省副省長盧雍政正在講話。 冷桂玉 攝

貴州省副省長盧雍政在講話中提到，貴州要進一步借鑒國際先進農業發展經驗，加大與其他國家，尤其是日本、韓國等在發展現代農業方面具有許多可借鑒、可共享經驗的國家和地區的交流合作力度。舉辦此次論壇，有利於構建貴州省與日韓地方政府農業交流合作機制，分享日韓地方政府「三農」政策成功案例，搭建與日韓地方政府農業合作平台，推動與日韓地方政府在農業領域的務實交流合作。

據了解，開幕式上中日韓多位地方政府領導及演講嘉賓將圍繞主題發表專題演講，活動期間將舉辦「全球重要農業文化遺產保護傳承與發展」、「合作經濟+農村電子商務發展」、「科技助推農業產業發展」三個分論壇。

此次論壇預期成果主要有：發佈《中日韓地方政府農業交流合作—貴陽倡議》；計劃促成貴州省全球農業文化遺產—稻魚鴨共生復合系統聯盟，發佈呼籲傳承和保護全球農業文化遺產的「從江倡議」；推動建立中日韓三邊農業科技合作聯盟與機制，促成貴州省農科院與韓國忠清南道農業科技院簽署合作協議；推動貴陽供銷集團與韓國企業簽署一系列經貿合作協議，拓展貴州省綠色優質農產品對外輸出渠道等。

同時，與會嘉賓還將分別考察貴州省黔東南州從江縣稻魚鴨復合系統、黔南州福泉市供銷社黃絲江邊農業產業園區，以及遵義市花茂村現代高效農業園區等。期間還將舉辦貴州農業圖片展，展示貴州省農村「三變」改革、易地扶貧搬遷、現代農業園區建設、農產品加工企業發展、鄉村旅遊等社會主義新農村建設成果。

據了解，此前，韓國忠清南道於2015年9月發起並成功舉辦了首屆中日韓地方政府三農論壇，第二屆中日韓地方政府三農論壇於2016年10月在日本靜岡縣舉辦。(完)