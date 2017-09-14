西安市食葯監局日前公佈了對部分不合格食品企業的核查處置情況，涉及的陝西宏展油脂有限公司、西安易初蓮花連鎖超市有限公司唐延路店、陝西神廚食品有限公司等單位被依法予以行政處罰。

根據省食葯監局公告，陝西宏展油脂有限公司分裝銷售的5L/桶龍富源菜籽油，酸值（KOH）項目不合格。經查，該公司2017年3月18日共生產「龍富源」菜籽油（規格：5L/桶）30桶，銷售了3桶用於抽檢,其餘的27桶已於2017年4月份發給員工當福利。企業對不合格產品進行了召回，依法給予處罰，不合格食品出現的原因在於操作人員疏忽，誤將三級菜籽油的標籤貼於四級菜籽油的食品上。

西安易初蓮花連鎖超市有限公司唐延路店銷售的標稱陝西神廚食品有限公司生產的350g/盒神廚黃燜雞，菌落總數項目不合格。經查，該企業2017年1月13日共生產黃燜雞200碗，召回51碗，已銷毀，給予行政處罰。此次不合格原因為產品運輸過程中搬運方式不當，產品受外力衝擊漏氣所致。經調查西安易初蓮花連鎖超市有限公司唐延路店，該批次產品進購數量為90盒，銷售50盒，退貨40盒（未銷售），依法對超市給予行政處罰。執法人員檢查發現該超市銷售專櫃檯賬管理制度履行不嚴格，在採購過程中對聯營產品台賬的管理不嚴謹，要求立即整改，嚴格落實索證索票及進貨查驗記錄。

西安市蓮湖區新枝陝北特產店銷售的標稱甘泉刺榆釀造有限公司生產的370mL刺榆甘泉黃酒（8%V/V），山梨酸及其鉀鹽（以山梨酸計）檢出值為0.053g/K歌,糖精鈉（以糖精計）檢出值為0.018g/K歌，環己基氨基磺酸鈉（以環己基氨基磺酸計）檢出值為75.4mg/K歌，標準規定均不得使用，檢驗結論為不合格。經查，該店共購進該批次甘泉黃酒（8%V/V）（2016年7月6日生產）48瓶，已銷售32瓶，剩餘16瓶。由於該店履行了法律規定的進貨查驗等義務，有充分證據證明其不知道所採購的食品不符合食品安全標準，並能如實說明其進貨來源，依據對該店免於處罰，沒收不符合食品安全標準的食品。

華商記者 李琳

編輯：華商報供稿