進化者機器人完成億元A+輪融資 發佈教師助手機器人小胖|尋找中國創客北京新浪網 (2017-09-14 20:19)
新京報快訊(記者蔡浩爽)今日(9月14日)上午，專注服務機器人領域的進化者機器人宣布獲得億元A+輪融資，由私募機構索道資本、水木資本投資。據悉，本輪融資將主要用於技術產品研發和服務質量提升。當天，該公司還發佈針對幼兒園等教育機構的商用機器人：教師助手小胖。
截至目前，進化者機器人已完成3輪超2億人民幣融資，此輪融資過後，其估值超過10億元人民幣，成為人工智慧領域又一家獨角獸企業。進化者機器人創始人、董事長兼CEO魏然表示，公司目前已經成立人工智慧實驗室，將在認知導航系統(CN-Cognitive Navigation)和情感操作系統(EOS-Emotion OS)兩方面加大研發力度。未來，進化者希望建立起「機器人本體+應用解決方案」的完整生態。
當天發佈的教師助手小胖，針對幼兒園等教育場景，重在解決老師重複性勞動問題和提升學生上課積極性。
進化者機器人成立於2015年，主營家用智能機器人和商用智能機器人，研發團隊來自北京航空航天大學和英特爾，已於2016年9月推出面向個人/家庭用戶的家用智能機器人小胖和面向行業用戶的服務機器人解決方案。在發佈會上，該公司還宣布了小胖系列機器人的銷售情況：截至2017年8月底，機器人小胖(家用/商用)銷售額超過1.5億元。
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編輯：王中新 劉喆
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