？？？？核與輻射排查小組進行檢測 金喬 攝

中新網長春9月14日電 (金喬)14日下午，在中國郵政速遞物流長春郵件處理中心，一場郵路口岸核與輻射應急處置演練緊張展開，這是中國首個郵路口岸核與輻射應急處置演練。

當天進行的「蛇杖-2017」長春郵路口岸核與輻射應急處置演練由吉林出入境檢驗檢疫局牽頭，公安、海關、環保、衛生、郵政等相關部門共同參與。

封控小組進行安全區域劃定工作 金喬 攝

封控小組進行安全區域劃定工作 金喬 攝

演練模擬檢驗檢疫工作人員在對入境郵包實施查驗時，一件郵包在經過通道式行包放射監測系統時觸發系統報警。

相關部門隨即啟動核生化涉恐事件應急處置預案，核與輻射排查小組、封控小組、醫學排查小組人員分別展開放射性物質檢測、輻射安全區域劃定、接觸人員醫學排查等相關工作。

核與輻射排查小組將放射性超標郵包封存至鉛箱 金喬 攝

核與輻射排查小組將放射性超標郵包封存至鉛箱 金喬 攝

最終，放射性超標郵件被移交環保部門，郵包收件人信息提供至公安部門做進一步調查。經環保部門檢測，郵檢現場及其他郵包均未檢出放射性超標，隔離區內人員移交衛生部門進一步做醫學檢查，現場處置任務完成。

由於國際郵件的人貨分離、渠道隱蔽等特點，通過郵路口岸郵寄核輻射有害因子入境的風險與日俱增。

環保部門對其他郵包、口岸現場工作區進行放射性檢測 金喬 攝

環保部門對其他郵包、口岸現場工作區進行放射性檢測 金喬 攝

數據顯示，2016年中國郵路口岸共截獲放射性超標郵件45批次，同比上升125%，已連續3年呈現增長態勢。

醫學排查小組對隔離區人員開展放射性沾染排查及醫學檢查 金喬 攝

醫學排查小組對隔離區人員開展放射性沾染排查及醫學檢查 金喬 攝

吉林出入境檢驗檢疫局副局長張讚表示，此次演練驗證了處置預案的科學有效性，處置流程恰當有序，促進了部門之間的聯動協調。今後，吉林出入境檢驗檢疫局還將繼續發揮職能及技術優勢，營造安全穩定的口岸環境。(完)