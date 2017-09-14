？？？？圖為眼鏡王蛇 李艷 攝

中新網普洱9月14日電(李艷 饒堯)記者14日從雲南省普洱市鎮沅縣森林公安局獲悉，近日一條2.6米長的眼鏡王蛇「摸黑」闖入當地農戶家中，被警方捕獲。

12日已近凌晨，鎮沅縣森林公安值班民警接到報警稱，當地村民彭某準備睡覺時發現一巨型眼鏡王蛇盤在床下，隨即趕往現場。

圖為涉事眼鏡王蛇長約2.6米，重約6.6斤 李艷 攝

圖為涉事眼鏡王蛇長約2.6米，重約6.6斤 李艷 攝

彭某介紹，當日他躺下睡覺時聽到床下傳來一陣輕微的響聲，「開始我沒在意，隔了一會兒又響了起來。拿手電筒一照，床底居然盤踞了條蛇」！

因為房屋內空間受限，捕蛇工具無法正常發揮作用。經過半小時的努力，民警最終將蛇驅趕出床底並將其捕獲。

圖為眼鏡王蛇趁夜色闖入村民家中 李艷 攝

圖為眼鏡王蛇趁夜色闖入村民家中 李艷 攝

經鑒定，該眼鏡王蛇身長約2.6米，重約6.6斤，屬劇毒蛇類，目前已被列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》附錄II名錄中。

為保證村民和蛇的生命安全，14日上午，民警已將該眼鏡王蛇送至普洱太陽河國家森林公園野生動物臨時收容救護點進行收容觀察。(完)