中新社香港9月14日電(記者 王勇)香港貿發局14日公佈，2017年第三季出口指數由第二季創4年新高的50.1下跌至46.2，反映香港出口商對環球主要市場短期表現的信心有所回落。

當日，香港貿發局研究總監關家明在記者會上表示，服裝、玩具、珠寶和鍾錶等個別行業表現略遜，拖低了整體出口指數，也反映了香港本地出口商，略為看淡香港短期的出口前景。

香港貿發局環球市場首席經濟師潘永才表示，就市場而言，出口商對各個主要市場的整體信心均按季微跌。然而，中國內地仍然是最被看好的市場，美國則最被看淡。

根據香港貿發局的數據，作為香港最大的貿易夥伴，中國內地是出口指數唯一錄得高於50盛衰分界線的市場，由上季的51.9，下滑至51.5；其次是歐盟和日本，分別錄得49.5和48.6；而美國的出口指數，繼由首季的50.3跌至第二季的48.1后，進一步跌至第三季的47。

此外，香港貿發局強調，調查發現，英國脫歐對香港出口表現的影響持續下降。相比今年首季的86%，第三季有91%的受訪者表示英國計劃脫歐至今為止對他們沒有任何影響；只有8%的受訪者預期英國脫歐會產生負面影響，低於今年首季的13%。

香港貿發局同時指出，雖然美國特朗普政府大力提倡保護主義，但預期此舉對香港出口表現的影響也有所下降。潘永才說，大多數受英國脫歐和美國保護主義影響的出口商表示會透過開拓新市場作應對。(完)