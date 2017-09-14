？？？？圖為FURLA天貓旗艦店。供圖

中新網杭州9月14日(趙小燕胡亦心)銷售收入挺進10億美金/歐元，作為奢侈品晉陞牌第一梯隊的標誌，一直以來備受媒體關注。作為下一個戰略增長高地，中國市場和天貓新零售正成為奢侈品牌加入十億美金俱樂部的「通行證」。為此，輕奢潮牌紛紛加入天貓新零售序列，希望以此成功開啟新征程。

根據商務部近日刊登的《走進零售新時代——深度解讀新零售》報告顯示，以天貓為代表的新零售開啟了我國零售業的新征程，新零售倡導的線上、線下、物流三者融合發展，將消減企業庫存，充分利用互聯網驅動零售新變革。

有時尚媒體預測，相繼入駐天貓並獲得高速增長的SMCP集團旗下三大品牌——Sandro、Maje、ClaudiePierlot有高度潛力晉級成功，加入10億歐元俱樂部。

據悉，入駐僅一年，SMCP集團線上品牌粉絲累計已經達到63萬，並藉由高數量的粉絲人群沉澱出品牌的線上市場佔有力。2018年，SMCP集團更是計劃藉助新零售，與百萬粉絲不斷互動，在天貓實現2倍增長，真正圈定在輕奢女裝商圈中的標杆地位。

而義大利輕奢品牌Furla也在一個月前加速開出天貓旗艦店，為其快速增長，向投資者描述新故事以及IPO迎來利好。

據悉，天貓旗艦店試運營期間，Furla多個經典款限量禮盒就在天貓迅速售罄，「品牌為此緊急向線下數次補貨，而Furla團隊也正緊密與我們溝通，預計在正式開業期間，會推出更多獨家新品。」天貓工作人員介紹道。

對於開啟新零售征程，Furla也持開放態度，「品牌正在尋求商品、服務和會員體系與天貓的打通，從而進一步推動線上線下全面數字化。」Furla工作人員表示。

數據顯示，Furla去年實現達到24.5%的高速增長，因此而被媒體視為下一個晉級10億美元俱樂部的業內黑馬。

去年成功進階的奢侈時尚品牌中，UGG也赫然在列。據悉，UGG很早就宣布入駐了天貓，UGG中國區總經理MichaelD.Wellman此前在接受媒體採訪時說，「品牌將持續對中國的零售店和線上市場進行擴展。」

今年天貓618期間，UGG同比增長超過百分之百，領漲行業。為了吸引更多中國線上消費者，UGG近日正式宣布將啟用流量小花Angelababy成為品牌代言人。這也是UGG自1978年成立以來，首次啟用華人明星擔當品牌代言人。(完)