中新網南京9月14日電 (董彥 朱曉穎)14日，南京海關發佈20項新舉措助力江蘇開放型經濟再升級。其釋放的政策紅利，將為江蘇廣大進出口企業送上「大禮包」。

據南京海關副關長葉建介紹，江蘇是全國對外開放的前沿陣地，開放型經濟優勢明顯。江蘇進出口額連續14年位居全國第二位。「十二五」以來，江蘇開放型經濟呈穩中有進、穩中向好的態勢，對外開放轉型升級步伐加快，創新發展需求迫切。

當天，南京海關公佈的《支持江蘇開放型經濟發展的措施》涵蓋6個方面、共20項，其中包括促進貿易便利化、助推加工貿易轉型升級、拓展海關特殊監管區域功能、培育外貿新動能、促進口岸物流發展、優化營商環境等新舉措。

一些舉措顯得比較實在。例如在推進海關通關一體化改革方面，提出了「硬指標」：企業可在全國任一海關辦理自主申報、自行繳稅等海關手續；貨物通關時間要在2016年基礎上再壓縮1/3。

支持沿江沿海港口一體化建設，支持國際班列、航空經濟發展，完善多式聯運服務體系等，也成為南京海關支持江蘇開放型經濟發展的方向。

據南京海關監管通關處處長夏俊介紹，目前，江蘇開通了連接中亞、中歐的8條國際鐵路貨運班列。今年前7個月，江蘇累計開行中歐國際貨運班列達690列，搭載標箱6.58萬個，貨運量達51.68萬噸，貨值達19.21億美元。為支持國際班列發展，南京海關在相關業務現場開闢了專用申報通道；提高鐵路運輸貨物轉關作業無紙化、自動化、智能化水平，加速中歐班列出口轉關放行速度。

在完善多式聯運服務體系方面，夏俊介紹說，今年上半年，南京海關完成中哈(連雲港)物流合作基地多式聯運監管中心掛牌運作，獲批成為全國首批5家海關總署多式聯運管理系統試點單位；實現多式聯運貨物的換裝、倉儲、中轉、集拼、配送等作業為一體，變「多次申報」為「一次申報」，大大提升了通關效率。(完)