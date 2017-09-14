經濟日報-中國經濟網9月14日訊（於躍）據外媒報導，日前，德意志證券交易所同意向德國檢方支付1050萬歐元的罰金，以終止對其首席執行官和交易所涉嫌內幕交易的調查。？

德國檢方於2017年年初開始對德交所首席執行官Carsten？Kengeter展開調查，於2月突擊搜查了他的住所和辦公室，以尋找其在2015年12月對價值450萬歐元的德交所股票進行收購的相關證據。？

調查重點是Kengeter是否在德交所與倫敦證交所進行秘密談判期間購買了這些股票。？

雙方均表示，合併談判開始於2016年1月，並在2月底發佈了聲明證實此次談判，協議後來被歐盟委員會叫停，理由是出於競爭考慮。？

然而檢方表示，兩家交易所從2015年夏天即開始進行接觸，意味著Kengeter是「根據此前未公佈的合同談判」來購買股票，而德交所在2月底發佈聲明之前未能披露市場敏感信息。？

對指控達成協議的說法最先在今年夏天出現，德交所表示已同意支付罰款，但「不同意公訴人對所提指控的看法」。？

德交所聘請了外部專家對事件過程進行評估，並表示已「仔細分析了評估結果」，稱「未發現任何因素表明德意志證券交易所違反了各自資本市場的相關規則」。？

德交所補充稱，其「假定」對Kengeter的調查將在符合條件的情況下予以關閉。？

據報導，這些條件可能包括需要由Kengeter個人支付的少量款項。罰款也需要得到當地法院批准。