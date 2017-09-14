21世紀經濟報導

為期三天的第五屆中國互聯網安全大會今天（14日）閉幕。根據會議期間發佈的今年《1-7月中國手機安全生態報告》，安卓手機的系統漏洞已經成為手機安全的最大威脅，超過九成以上的安卓手機都曾出現過高中低各種等級的安全漏洞。

目前，安卓系統已經成為全球智能手機中市場佔有率最高的移動操作系統，但它的系統代碼相對開放，無法從根本上杜絕惡意程序，系統漏洞不斷出現。

今年1月-7月份，檢測機構對國內市場上銷售的400多款手機進行了漏洞檢測，結果顯示：95.4%的設備存在高危漏洞，94.1%的安卓手機存在中危級別漏洞，而90.6%的設備則被發現存在最高等級的安全漏洞。

業內人士高雪峰：我們在手機端可以拿到系統的許可權，之後就可以控制你的手機，可以讀取很多敏感信息，控制很多銀行卡號和密碼，這就是所謂的高危漏洞造成的影響。一般地導致你的手機重啟，或者一些APP的閃退，這個我們稱之為低危漏洞造成的影響。

專家表示：今年5月全球爆發的勒索蠕蟲病毒，就是利用電腦系統漏洞，通過破壞大量數據資料，直接影響部分社會公共服務的正常開展，所以這次蠕蟲病毒事件，已經成為全球網路安全的一個分水嶺，網路大安全的時代已經到來。

（來源：央視）