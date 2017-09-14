教會孩子三件事 可保孩子一生安穩！北京新浪網 (2017-09-14 20:27)
？？？？華龍網2017年9月14日10時訊 教會孩子三件事，可保孩子一生安穩！
？？？？《戰國策》中說：父母之愛子，則為之計深遠。如何計深遠呢？就要把做人最根本、最重要的東西，儘早地教給他們。而知好歹、懂規矩、會感恩都是為人的大素質、做人的大原則。教會孩子這些，一定能讓孩子一生的路更順，活得更安穩。教會孩子三件事，可保孩子一生安穩
？？？？一、知好歹
？？？？知道了好歹，孩子本性中的善良，就會指引他去做好的事情，拒絕做壞的事情。孩子的優良品質，就是在這個過程中慢慢培養出來的。將來孩子踏入社會，這些品質也能起著定盤星和指路燈的作用，能讓孩子不走歧路、邪路，並得到善良所應有的回報。
？？？？知好歹，這關乎孩子的情感和內心認同，所以最好的辦法是從小給予他們相關的熏陶，在生活的潛移默化中讓他們接受和認同，內化為自己的價值觀念。
？？？？二、懂規矩
？？？？教孩子懂規矩，就是教孩子明事理。然後孩子才能知道什麼是該做的，什麼是不該做的；才會去做該做的，遠離不該做的。這樣日後自然就能行得正、走得穩。
？？？？現在教育孩子主張寬愛，要因勢利導，這當然是對的。但因為孩子的特性——理解能力和自律能力都還比較差，所以古代那種嚴家教的方式雖然應當有所揚棄，卻依舊值得借鑒。粗暴打罵固然不可取，態度嚴厲一些，對教孩子懂規矩還是很有好處的。
？？？？教孩子懂規矩，主要就是規矩清楚、賞罰分明。孩子言行合乎規矩，就要及時地表揚和鼓勵；不守規矩的時候，批評和責罰也絕不能少。家長有原則，孩子才能對規矩有敬畏。此外，非常重要的是家長必須以身作則，為孩子作出表率。家長做不到，孩子打心眼裡就不服氣。家長做到了，孩子還很可能會自己跟著做。
？？？？三、會感恩
？？？？感恩，即知恩圖報，是中國文化中極有分量的一種品格。古人對此說了很多，告訴了我們為什麼要感恩，以及感恩的重要性。
？？？？「羊有跪乳之恩，鴉有反哺之義」，這說的是不忘父母養育之恩；「一日為師，終身為父」，這說的是不忘師恩；「滴水之恩，當湧泉相報」，這說的是不忘別人幫助之恩；「喝水不忘挖井人，前人栽樹後人乘涼」，這說的是不忘前人之恩……一份感恩之心，可以串起這麼多珍貴的品質，
？？？？綜上：《戰國策》中說：父母之愛子，則為之計深遠。如何計深遠呢？就要把做人最根本、最重要的東西，儘早地教給他們。而知好歹、懂規矩、會感恩都是為人的大素質、做人的大原則。教會孩子這些，一定能讓孩子一生的路更順，活得更安穩。
華龍網綜合
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