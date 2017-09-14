俄軍潛艇從水下發射巡航導彈 打擊敘境內IS目標北京新浪網 (2017-09-14 20:01)
中新網9月14日電 據俄羅斯衛星網報導，俄國防部消息稱，俄軍潛艇從水下發射巡航導彈，對敘利亞境內「伊斯蘭國」目標實施打擊。
報導稱，發射導彈的是俄羅斯「大諾夫哥羅德」號和「科爾皮諾」號潛艇。
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