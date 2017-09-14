？？？ 中國青年報·中青在線記者 王燁捷？

？？？？張新國一家9口總算搬走了。他位於松江區滬亭北路馬路中間的三層樓「豪宅」，在這條寬闊的、雙向四車道馬路上已經佇立了14年。

？？？？「14年來，政府從沒給我斷水、斷電、斷煤氣。」9月14日，張新國一邊搬家一邊接受中國青年報·中青在線記者採訪時說，自己雖然簽了動遷協議，但並不知道未來會住到哪個安置小區、房型什麼樣，這次搬遷，只是搬到租住的出租屋裡「住上幾年」，維權或將繼續。

？？？？有傳言說，張新國這次拿了政府6000多萬元的拆遷補償款，不鬧了。這兩天，老張家各種親戚朋友的電話不斷，都是來問「到底拿了多少補償款」。老張被問得煩了，乾脆撂下一句，「跟14年前比，一分沒多拿，信不信由你。」

？？？？很少有人關心，開始動遷那會兒，老張到底為啥死活不走？現在又是啥讓老張動了心，簽了協議？

？？？？「房子面積大沒有用，主要看宅基地證書和兒子數量」

？？？？老張家的房子，真可以稱得上是「豪宅」。上下3層樓，一條走廊，連起兩棟上下三層的宅子。一樓是養金魚的小作坊，專門批發給雲南供貨；二樓是客廳大堂，外加老張夫妻倆的卧室；三樓一進門，就是影音播放室小客廳，兩側分別是老張兒子和女兒兩家人的卧室。

？？？？兩棟房子，最多時，家裡住著10口人，老張兩口子、岳父母兩口子、女兒一家三口、兒子一家三口。此外，這裏還有租戶，最多時能有10多家租戶。

？？？？1996年，在那個30多萬元就能在市中心買一套100平方米的商品房的年代，老張花了20萬元，把自家兩層小樓改建成了3層樓。當時，張新國家的房子在四里八鄉遠近聞名。

？？？？「絕對是那個時代最氣派的房子，大家都羡慕得不得了。」來熱鬧的村民老吳長期居住在九亭，他告訴中國青年報·中青在線記者，當年的動遷方案對老張家確實不利，「房子面積大沒有用，主要看宅基地證書和兒子數量。」

？？？？老吳告訴記者，當年一起動遷的很多村民，家裡的房子不比張新國大、家裡的人口沒有張新國多，卻能拿到大中小6套房子。這使得張新國心裏很不平衡。

？？？？「有戶人家，有個兒子走丟多年，但因為沒有銷戶，這兒子也算一戶，能多拿大中小3套房子；而我女兒，找了個沒有房子的城裡男孩，他們住在我家，卻不算一戶人家。」對此，張新國一直想不通。

？？？？他還找出了兩份宅基地證書，一份是他岳父本人的，另一份是1951年時由他岳父的兄弟轉讓給他岳父的。第二份證書，當年並未得到拆遷辦的認可，如今，也依然沒得到認可。

？？？？這次動遷，？按照原計劃，張新國一家得到了大中小三套共280平方米的房子，一套多子女政策補償房120平米，共計400平米4套房子。這四套房子，按照現行的政策，以每平米4500元賣給他們，由被拆遷戶從拆遷補償款中拿出錢來購買。

？？？？張新國告訴記者，自己實際上拿到了230元拆遷補償款和40萬元裝修補償，其中約200萬元要用來「買安置房」。

？？？？這實在談不上有多划算，因為安置房還在規劃建設中，地段到底在哪裡，誰也說不清。而「釘子戶」所在的滬亭北路兩側，房價早已飆升到4萬~6萬元，老張家的「豪宅」距離地鐵九亭站不過幾百米遠。

？？？？釘子戶的日常：聽庭審、查資料、處理交通事故

？？？？每每有人來關心動遷的事兒，老張總愛拿出一摞摞自己搜羅出來的資料，有媒體報導集錦、老式宅基地證明、領導人講話摘要、動遷政策變化原文等等。87歲的老岳父看著他那一股子的認真勁兒，氣得直搖頭，「現在說這些有什麼用？沒意思，沒意思。」

？？？？張新國是上海市政建設公司的退休員工，退休10年來，他幾乎把所有的時間都花了在「維權」上。為了讓政府承認他那張已經泛黃的、1951年宅基地證明，他多次跑到檔案局查找檔案，好不容易證實這張由原青浦縣出具的宅基地證明就是現在的松江九亭地區，但還是得不到認可。

？？？？因為權屬及土地使用權等各種爭議，張新國一張宅基地證明沒用，女兒一家三口的安置名額又沒有了。這使得他陷入了一個「維權」的死胡同里，不管他找到什麼樣的「證據」，按照政策，就是這樣的結局。

？？？？這些年來，張新國已經不知道往法院跑了多少次。每次在網上查到有拆遷補償相關的案子，他都會去旁聽。除了松江的，他還搭地鐵一個多小時跑到上海市中心黃浦區、靜安區去聽過庭審，積累經驗。

？？？？而自家房子，也從原來農田裡的「豪宅」，變成了滬亭北路正中間的「豪宅」。

？？？？房子實在是越來越差，馬路中間灰塵厲害，公交車、小汽車、電瓶車、自行車，每天人流來來往往。雙向四車道的馬路，到了老張家這裏，變成了兩車道，車輛走東邊的道兒，行人和自行車走西邊的道兒。遇到修路時，馬路上擱一塊鐵板，車子壓過，轟隆隆地響。

？？？？因為突然有棟房子矗在馬路中間，這裏常年交通事故不斷。很多交通事故，都要張新國配合交警調查。最近一次，一輛計程車半夜撞到了老張家樓下的泥地里，他還得半夜出門處理事故，「嚇了我一跳，蹭得一下就撞上來了。」

？？？？「一直都想搬走，鎮上對我冷處理，我就頂在那裡。」張新國說，自己頂到最後，甚至已經不再糾結補償多少、幾套房子的問題，而是領導幹部的態度問題，「他們態度不好，牛氣得很，那我也不客氣，偏就不搬。」

？？？？釘子戶14年，為啥突然搬走？

？？？？這一次，老張突然決定搬走，這讓親朋好友們都很詫異。「釘子戶了14年，你搬走做啥？給了你幾千萬了？」很多人打電話來問。

？？？？張新國告訴記者，這次搬走，一個主要原因是——一口氣舒暢了。

？？？？一年多前，「釘子戶」所在的九亭鎮更名為九里亭街道。陸輝是九里亭街道動遷辦主任，近年來，他常常沒事就到張家登門拜訪。不談動遷的事兒，只是聊聊家常，關心老人們吃得可好、住得可好。這讓張新國一家「挺感動的」。

？？？？老張記得，每次陸輝和街道辦副主任徐民強臨走，都要握著他的手安慰一番，「不簽協議沒關係，關鍵是你們保重好身體。」

？？？？8月21日，陸輝、徐民強兩人與張新國一家進行一次關鍵性的「懇談」，歷時兩個半小時。在前期信任基礎上，張新國相信，這兩個幹部不會騙他，「如果不搬，就要啟動強拆程序，到時可能根據法院判決得兩套房子，還有兩套就沒了。」

？？？？在張新國聽過的數十個動遷糾紛庭審中，沒有一個動遷戶「得便宜」的。此前，隔壁九杜路上一家動遷戶與政府打官司，張新國每場必到，「到法院開庭了四五次，沒用，最後還是拆了。」

？？？？「隔壁鄰居」的敗訴，擊垮了老張心理最後的防線。他經不住問自己——氣順了，理講不清了，還有必要頂在這裏天天忍受噪音、影響交通嗎？

？？？？「每次看到有司機因為路況不熟悉，在這裏出事故，我心裏也不好受。政府官員既然態度也溫和下來了，那就搬吧。」張新國很快簽了動遷協議。

？？？？儘管他尚不知曉自己那4套房會在什麼地方、長什麼樣，他還要拿著政府給的每年6.5萬元租房費在外租住，儘管他不得不把這處300多平米實際居住面積「豪宅」里的傢具送人或者丟棄，但他再也不想住在馬路中間了。

？？？？中青在線上海9月14日電