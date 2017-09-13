長照2.0是政府正推動的重大政策，不過政策上路至今已9月，仍有許多民眾不清楚長照所提供的服務內容，及如何申請。家庭照顧者關懷總會特別提出「長照123：一工具、兩電話、三步驟」，幫助有照顧需求的民眾掌握長照資源，避免因照顧而離職，最後陷入老年貧窮的困境。

原本從事貿易工作的武小姐，3年前因為要照顧患有失智症的母親而離職，但全天候的照顧壓力，讓她一度喘不過氣，經朋友介紹才知道長照提供日間照護服務，可讓失智的母親待在日照中心，有更多人可以與母親互動，不但減輕自身照顧負擔，也讓她有機會去接受職訓，開啟新的工作機會。武小姐：『(原音) 剛好去年3月份住家附近有一個日照中心新開幕，我就帶媽媽過去「試讀」，他們可以試托，一開始很擔心媽媽沒辦法適應，媽媽雖然現在中度失智了，但她是一個非常喜歡社交的，所以陪媽媽過去「試讀」之後，媽媽是非常開心的，雖然她有極度的不安全感，但她是開心的，所以我們後來就一直到現在。』

◎長照123 一工具、兩電話、三步驟

雖然政府正大力推動的長照2.0，共提供17項服務，不過家庭照顧者關懷總會分析「家庭照顧者關懷專線」來電發現，超過半數民眾普遍疑惑「哪裡有長照資源」、「該問誰」、「該怎麼用」。為幫助有需要的民眾掌握長照資源，家庭照顧者關懷總會特別提出「長照123：一工具、兩電話、三步驟」，建議民眾可先上網以「衛福部長照服務資源地理圖」尋找住家附近的長照服務機構，再透過「長照專線 412-8080」及「照顧者關懷專線 0800-507-272」兩支電話，了解與盤點可用資源。

家總理事長郭慈安表示，民眾可依照顧需求考慮選擇何種照顧服務，包含居家式、社區式、機構住宿式、家庭照顧者、外籍看護工等5種情況，綜合考慮「失能者的嚴重程度」、「家中有無照顧人力」、「家庭經濟條件」等因素，採取混搭策略，善用長照2.0提供的17項服務。她舉例，以居家服務來說，一般戶每小時須付費新台幣200元，但政府補助約7成，民眾只須自付約60元；日間照顧中心每月花費約1.5至1.8萬元，重度失能者最高可獲7成補助。郭慈安：『(原音) 一家庭收入很有限的時候，其實家人必須共同做一個協議，錢要用在哪一些地方是最重要的，至於照顧的部分沒有辦法的話，其實使用長照的資源，即便是一般戶、不是中低收入戶，其實政府也補助到70%，所以事實上其實可以靠家庭的協議，大家來商量一下，每一個人做一點點，加上政府的補助，其實可以撐蠻長一段時間的。』

◎妥善用運各項資源 照顧不離職

郭慈安建議，家庭可進一步盤點現有資產，包括長輩有無退休金存款等可動用，再決定家人間如何分攤照顧費用。此外，家庭成員宜定期開會，凝聚照顧共識、分享資訊、彼此支持，才能適當安排資源，切勿為了照顧家人而貿然放棄現有工作。郭慈安：『(原音)不要這麼倉促的就做離職的決定，不然的話現在平均來講是50出頭離職，然後家總的數字是照顧9.9年，50出頭歲、9.9年，結束的時候是60歲，60歲要重返職場大家都會搖搖頭，其實是很困難的。』

家總會秘書長陳景寧也指出，照顧是一場「看不見盡頭的馬拉松」，應以保住工作為目標進行照顧安排，否則長期照顧費用可能會壓垮家庭，導致照顧者自己老年貧窮，成為經濟狀況往下沉淪的「下流老人」。陳景寧：『(原音)在國外、在台灣，很多的例子都告訴我們，你一定要撐住，因為你現在不撐住的話，你就是損失現在的一份薪水，一旦離職，也損失未來的退休金，其實從很多我們服務的案例發現，那個離職有點冤枉，因為他不知道其實有些資源他可以用。』

◎中途實習計畫 助照顧者重返職場

原本在金融界工作的郭小姐為了專心照顧失能父親，毅然辭職回家，原以為結束照顧工作後，重返職場不難，不過，7、8年的時間過去，自己年紀漸長，找工作總是碰壁，她越來越沒有信心，把自己困在家裡2年多。據統計，有2成的照顧者會因照顧而離職，每年像郭小姐這樣為了照顧家人而選擇離職者高達13.3萬人之多，而這群照顧者離開職場後幾乎就「回不去了」。

家總副主任張筱嬋表示，為協助照顧者能重返職場，家總也推出「照顧者中途職場實習計畫」，藉由為期3個月的中途職場實習，讓照顧者重新建立自信、回歸人群互動，能有機會順利找到適合自己的下份工作。張筱嬋：『(原音)內容就包含第一線外場的引導、協助點餐、到內場的簡單的一些學習，透過這幾樣的工作內容，讓照顧者開始重新建立他的自信心與社會互動的連結，讓照顧者有機會可以重新認識整個職場的脈動。我們在整個實習過程裡面，就會請社工、心理師、職涯輔導的專家大家一起進來，先去協助他處理情緒面的問題，當真的進入實習的過程時，職涯輔導就會協助他找適合自己的工作，如何準備面談的技巧。』

◎家庭照顧比例高 長照服務待普及

目前全台有76萬失能、失智及身心障礙人口，但只有約一成五使用長照服務，三成聘僱外籍看護工、逾五成由家庭獨力照顧，家總指出，長照 2.0 著重發展居家社區式照顧，但國人普遍習慣自己照顧，或使用外勞與機構服務，要打開門讓陌生人進到家中，必須突破民眾防衛心，政府應再加強宣導教育，讓民眾感受專業長照團隊的照顧優點，才能讓更多人接受服務，也減少照顧者為了照顧家人而選擇放棄工作。