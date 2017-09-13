iPhone X台售價乍看較日港貴 差別在含稅中央社 (2017-09-13 18:03)
（中央社記者吳家豪台北13日電）蘋果今天發表iPhone X全螢幕手機，台灣售價新台幣3萬5900元起，乍看之下比鄰近地區香港、日本更貴，其實是因為台灣售價包含加值型營業稅。
蘋果在美國發表iPhone8、iPhone8Plus、iPhone X ，其中被視為「未來手機」的iPhone X配備5.8吋Super Retina全螢幕，支援Face ID臉部辨識功能、無線充電，首波市場預計11月3日開賣，台灣售價3萬5900元起。
記者實測在蘋果台灣官網訂購iPhone X，64GB儲存容量售價3萬5900元，包含加值型營業稅（就銷售貨物或勞務過程中所增加的價值課稅）約1710元；256GB儲存容量售價4萬1500元，包含加值型營業稅約1976元。
相較之下，iPhone X美國售價999美元（約新台幣30000元）起、日本售價11萬2800日圓（約新台幣30772 元）起，都是未稅價格，換算後自然都低於台灣售價；香港售價港幣8588元（約新台幣33024元）起，也是受惠於當地免稅的緣故。
至於中國大陸iPhone X售價人民幣8388元（約新台幣38605元）起，換算後比台灣更高，是因為大陸課徵增值稅（針對貨物價值增加的部分課稅）高達17%，難怪大陸網友直呼太貴，買不下手。1060913
關鍵字：
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
中性 香水．氫元素中性香水．綠茶中性香水．古典中性香水．GIVENCHY 中性香水 100ml．CK ONE 中性香水 200ML．雅頓綠茶中性香水．中性香水．ck one 中性 香水．寶格麗 綠茶 中性香水．One 中性 香水．CK 中性 香水．CK one 中性香水
微比特交易平台9月30日關閉 25日停止註冊及資產充值【北京新浪網】
為啥叫iPhone X？蘋果賊精明：一石三鳥【北京新浪網】
《名偵探柯南》漫畫1005話 新一變回柯南，平次「救駕」【北京新浪網】
俠客島:比特幣被斃了 我們需要一種怎樣的貨幣環境？【北京新浪網】
發燒雜誌更多
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》