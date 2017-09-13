（中央社記者吳家豪台北13日電）蘋果今天發表iPhone X全螢幕手機，台灣售價新台幣3萬5900元起，乍看之下比鄰近地區香港、日本更貴，其實是因為台灣售價包含加值型營業稅。



蘋果在美國發表iPhone8、iPhone8Plus、iPhone X ，其中被視為「未來手機」的iPhone X配備5.8吋Super Retina全螢幕，支援Face ID臉部辨識功能、無線充電，首波市場預計11月3日開賣，台灣售價3萬5900元起。



記者實測在蘋果台灣官網訂購iPhone X，64GB儲存容量售價3萬5900元，包含加值型營業稅（就銷售貨物或勞務過程中所增加的價值課稅）約1710元；256GB儲存容量售價4萬1500元，包含加值型營業稅約1976元。



相較之下，iPhone X美國售價999美元（約新台幣30000元）起、日本售價11萬2800日圓（約新台幣30772 元）起，都是未稅價格，換算後自然都低於台灣售價；香港售價港幣8588元（約新台幣33024元）起，也是受惠於當地免稅的緣故。



至於中國大陸iPhone X售價人民幣8388元（約新台幣38605元）起，換算後比台灣更高，是因為大陸課徵增值稅（針對貨物價值增加的部分課稅）高達17%，難怪大陸網友直呼太貴，買不下手。1060913