國發會今天(13日)表示，今年8月30日美國食品藥物管理局( FDA)核准全美第一項基因療法，為全球癌症治療揭開新的一頁，成為舉世矚目的焦點。在「5+2」產業創新計畫中，再生醫學也是「生醫產業創新推動方案」重點之一，政府積極推動相關法規鬆綁，助再生醫學發展。

國發會表示，因應再生醫學發展趨勢與潮流，今年科技部整合衛福部、經濟部資源，將挹注新台幣4億元，展開為期4年的「再生醫學科技發展計畫」，結合台灣藥物開發、基因治療、幹細胞移植、組織工程、醫材產業及智慧裝置等強項，為未來精準醫學建構基礎。

此外，為了協助我國廠商掌握再生醫療市場商機，衛生福利部也於今年7月底預告「細胞及基因治療產品管理法草案」，目前徵求各界意見中，確認產品安全性並有足夠數據可推定療效，即可給予5年暫時性許可證，可望使細胞及基因治療產品及早上市，嘉惠國人。

草案預告期60天結束後，經過審查與立法程序，預計將於今年底送至行政院審查，預期為我國細胞、基因治療產品提供明確的法規規範，帶動整體再生醫療產業發展。