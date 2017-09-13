（中央社記者吳家豪台北13日電）蘋果今天發表iPhone X全螢幕手機，移除沿用10年的實體Home鍵，但3C達人並未悲觀看待此舉，反而認為願意買iPhone X的消費者，可能很樂意適應沒有Home鍵這件事。



3C網站ePrice比價王副總編輯許嘉偉認為，今天發表的iPhone X比較有料、亮點多，反觀iPhone8、iPhone8Plus比較像是小改款的型號，升級幅度不大。



許嘉偉坦言，iPhone的Home鍵已經用了10年，移除它一定會影響使用習慣，需要時間適應；但是會買iPhone X的消費者，可能很樂意適應這件事，因此他不覺得悲觀，後續要觀察移除Home鍵是針對單一機種的策略，或是會延伸到所有機種。



許嘉偉分析，三星旗艦機S8就已支援臉部辨識功能，但是蘋果Face ID用的方式不同，可能在安全性方面比一般臉部辨識更高，至於辨識成功度還要再觀察，可能需要更多測試或調整。他覺得最好玩的新功能是Animoji動態表情符號，可利用前置相機偵測人臉表情與肌肉變化，套用在表情符號上。



針對iPhone新機買氣，許嘉偉認為，iPhone X定價偏高，可能不是台灣販售的主力，會買的是「超級果粉」，今年iPhone X的銷售可能不會太好。他預測iPhone 8 Plus的64GB應該買氣最旺，主要因為以往Plus系列在台灣的銷售成績較好，但是電信補貼多寡也可能影響換機意願。



數位媒體TNN滔新聞的3C科技資深主編蔡漢威表示，相較於以往的iPhone，iPhone X的變革相當大，姑且不論好壞，至少蘋果願意改變，包括支援無線充電、提高屏占比等。



針對移除Home鍵，蔡漢威坦言，有得也有失，會不會影響還有待觀察，若真的在意的消費者，仍可選擇保留Home鍵的iPhone8或iPhone8Plus。



至於iPhone新機哪個機種會賣最好？蔡漢威認為，雖然64GB與256GB機種的價差約新台幣6000元，但是品牌忠誠度高的果粉可能會直接攻頂，推估iPhone X的買氣應該會不錯；如果對於4K影音拍攝沒有太大需求，64GB的儲存空間應該很夠用。1060913