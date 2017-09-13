（中央社台北13日電）新華社報導，中國大陸首艘貨運太空船「天舟一號」已於12日深夜，順利完成與太空實驗室「天宮二號」的自主快速交會對接試驗。



報導說，這次試驗開始前，地面技術人員對天舟一號先後實施4次軌道控制，保證天舟一號與天宮二號快速交會試驗的初始軌道條件，完成相關試驗準備。12日傍晚5時24分，地面發出指令，控制天舟一號轉入自主快速對接模式，分遠距離自主導引和近距離自主控制兩個階段實施。



在遠距離自主導引階段，天舟一號自主導引至遠距離導引終點；在近距離自主控制階段，天舟一號在天宮二號配合下，利用交會對接相關導航設備，完成與天宮二號交會。之後天舟一號與天宮二號對接機構接觸，完成對接試驗，整個過程歷時約6.5小時。



12日深夜11時58分，試驗宣告完成，天舟一號順利完成和天宮二號的自主快速交會對接試驗。



報導指出，這次試驗是中國大陸載人航太工程太空實驗室飛行任務成功後，進行的系列拓展試驗項目之一，目的在驗證貨運太空船的快速交會對接能力，進一步發揮任務的綜合效益，為中國大陸太空站工程後續研製建設奠定技術基礎。



天舟一號是中國大陸首艘貨運太空船，4月20日從海南文昌發射。天宮二號則是中國大陸第一個真正意義上的太空實驗室，去年中秋夜、2016年9月15日升空。



未來天舟一號還將視情況進行第3次，也是離軌前的最後一次推進劑在軌補加試驗。1060913