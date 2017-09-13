本週二，通訊應用WhatsApp的創始人之一布萊恩·艾克頓（Brian Acton）表示，即將離開Facebook公司，創立自己的基金會。

2009年，艾克頓與簡·庫姆（Jan Koum）共同創立了流行的通訊應用WhatsApp，由後者出任首席執行官。艾克頓在Facebook上發文表示，他的基金會將同時關注非營利、科技和通訊三大領域。

「這件事情我已經想過一段時間，現在是時候專注於此，並開始執行了，」艾克頓說。「在未來幾個月內，我會與大家分享更多。」

艾克頓畢業於史丹佛大學，曾在蘋果公司任職，在雅虎工作期間結識了庫姆。之後兩人與2007年一同離開雅虎，成為創業夥伴，並於兩年後推出了WhatsApp。

該應用程式不同於傳統的手機簡訊，可通過在互聯網上發送訊息而與客戶保持聯繫，月用戶已達10億，在巴西、墨西哥、俄羅斯和印度發展得特別快。

據福布斯報道，Facebook以190億美元收購了該公司，目前，45歲的艾克頓持有淨資產65億美元。

Facebook未就艾克頓離職一事立即回覆媒體的置評要求。

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