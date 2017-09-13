美俄太空人抵國際太空站 展開5個月任務中央社 (2017-09-13 15:01)
（中央社哈薩克貝康諾太空發射場13日綜合外電報導）美國國家航空暨太空總署電視台（NASA TV）今天報導，2名美國太空人和1位俄羅斯太空人今天搭乘聯合號太空船，從哈薩克起飛6小時後，抵達國際太空站。
路透社報導，俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）指揮官米塞金（Alexander Misurkin）以及NASA的飛行工程師范德海（Mark Vande Hei）和阿卡巴（Joe Acaba），凌晨3時17分搭乘聯合號（Soyuz）從貝康諾太空發射場（Baikonur Cosmodrome）出發，8時55分抵達國際太空站（International Space Station）。
組員快速對接到在地球上方約400公里處繞行軌道的國際太空站，展開為期5個月的任務。如果對接失敗，太空船原本還需再花兩天，才能再度嘗試對接。1060913
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