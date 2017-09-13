（中央社美國加州古柏迪諾12日綜合外電報導）蘋果公司（Apple）最新行動作業系統iOS 11將於19日釋出，並且會預先安裝在新機iPhone 8和8 Plus中。



科技新聞網站The Verge報導，蘋果早就在6月的開發者大會展示過iOS 11，這是多年來iOS數一數二的大規模升級。



以下是開發者大會發表過的iOS 11新功能：Siri語音翻譯、Apple Pay可透過iMessage進行轉帳交易、iPad有分割畫面模式、拖移與放置功能、擴增實境應用程式開發工具ARKit、全新的控制中心、駕駛勿擾功能、螢幕錄音等。



但今天我們看到iOS 11其實還有更多功能，尤其在iPhone X中發揮得淋漓盡致。



●Face ID臉部解鎖功能



iPhone X拿掉Touch ID解鎖功能，絕對是iPhone往前邁步的最大改變之一，取而代之的是Face ID，蘋果結合紅外線相機和3D深度感測技術辨識使用者的臉。



Face ID可被用來解鎖手機和授權Apple Pay結帳交易，取代Touch ID其他所有認證功能。



●動態表情貼圖（Animoji）



深度感測技術也被用在動態表情貼圖上，這個iMessage中的新功能可隨使用者臉部表情變換，產生不同的個人化貼圖，除了可在iMessage內傳送給親友外，也能存成影音檔分享到其他地方。



●人像光線和自拍模式



蘋果也簡單展示iPhone X和8 Plus支援的人像模式中全新功能「人像光線」，利用後置雙鏡頭相機取得的景深資訊，來仿效專業攝影棚的打光效果。



蘋果資深副總裁希勒（Phil Schiller）說，「這些都不是濾鏡，這是即時分析」人臉上光線的結果。希望這代表這項功能細緻度會高於三星內建的相機app美化效果。



iPhone X前置鏡頭具備深度感測技術，因此也有人像模式，這代表當你自拍時也能營造出背景模糊的效果。



●新操作手勢



搭載iOS 11的iPhone X有新操作手勢，現在要從手機螢幕右上角下滑展開控制中心。沒有Home鍵後，從螢幕底端向上滑動就能回到桌面，如果向上滑後不放手，可開啟多工處理畫面。（譯者：中央社陳昱婷）1060913