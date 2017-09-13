（中央社義大利比薩12日綜合外電報導）義大利男高音安德烈波伽利的天籟歌聲響徹比薩托斯卡劇院（Tuscan ），觀眾卻沒人在看他，而是緊盯他身後的「指揮家」，一尊顯然喜歡作曲家威爾第（Verdi）的機器人。



法新社與Robotics and Automation News報導，在比薩（Pisa）市中心舉辦的這場音樂會別開生面，因為這是由兩隻機器「手臂」領銜，在第一屆國際機器人節（International Festival of Robotics）盛大閉幕時現場指揮樂團演出。



瑞士設計的機器人YuMi一手揮舞指揮棒，另一手則是輕輕晃動，再隨威爾第歌劇詠嘆調「善變的女人」（La Donna E' Mobile）進入高潮，加速擺動。



但愛樂者注意囉，YuMi雖能指揮指定樂曲，但卻沒辦法即興發揮，也沒辦法回應音樂家，或和他們互動。



盧卡愛樂管弦樂團（Lucca Philharmonic Orchestra）今天和波伽利（Andrea Bocelli）以及女高音瑪莉亞．波希（Maria Luigia Borsi）一同演出，樂團指揮科隆比尼（Andrea Colombini）表示：「真的超難訓練的。」



YuMi是由機器人產業龍頭ABB設計，而它師法的指揮，就是科隆比尼。



科隆比尼表示，YuMi比「對手」、2008年曾指揮底特律交響樂團（Detroit Symphony Orchestra）的日本本田（Honda）機器人Asimo，還要精密許多。



科隆比尼告訴法新社：「Asimo只會上下、單手動作…YuMi則是非常靈活，手臂和我的一樣靈活。」



YuMi不是「站」在台上指揮，而是坐在基座上，作為移動長手臂時的支撐。



科隆比尼坦言，因為YuMi的長相有點抱歉，起初他們相處得不是很好。



「我對它沒有一見鍾情，一開始我還有點氣它，因為它老是卡卡的，而每次卡住，都要花25到30分鐘重置。」



他說，「花了好長時間」，YuMi台上6分鐘，台下可是「17小時工」。



一襲粉紅色禮服，美得驚人的波希，在台上等著YuMi指揮普契尼（Puccini）詠嘆調「親愛的爸爸」（O Mio Babbino Caro）前，看來有點惴惴不安。



YuMi指揮的效果也有點怪，音樂家們全神貫注，留心指揮棒的第一道指令，接著很有嘗試精神地跟著演奏完整首曲子；但人類指揮特有的生命力，用身體打拍子、甚至透過呼吸來保持節奏的感覺，YuMi卻沒辦法如法炮製。



科隆比尼說：「機器人無法取代人類指揮的感性和情緒，因為它們沒有靈魂。這只是隻手臂，不是腦，也不是心。」



YuMi表演完，科隆比尼自己站上了舞台，當他全身擺動、用整個身體引領樂團，這其中的差異，著實讓人咋舌。



參與演奏的美國小提琴家芮普（Brad Repp）說：「可惜沒有太多空間即興發揮，得跟著機器人。」



「它的效果很酷…但不可能會有未來。」（譯者：中央社鄭詩韻）1060913