張鋒講座 陳振川與IUBMB會長攜手主持中央社 (2017-09-13 13:30)
國際生化暨分生科學家聯盟（IUBMB）會長吉諾瓦特（右）與唐獎教育基金會執行長陳振川（左）12日在耶路撒冷舉辦的歐洲生物化學學會聯合會大會中，擔任科學家張鋒講座的主持人。中央社記者康世人耶路撒冷攝 106年9月13日
關鍵字：
上一則：唐獎生技醫藥獎得主張鋒專題演說
其他科技新聞更多科技新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
中性 香水．氫元素中性香水．綠茶中性香水．古典中性香水．GIVENCHY 中性香水 100ml．CK ONE 中性香水 200ML．雅頓綠茶中性香水．中性香水．ck one 中性 香水．寶格麗 綠茶 中性香水．One 中性 香水．CK 中性 香水．CK one 中性香水
微比特交易平台9月30日關閉 25日停止註冊及資產充值【北京新浪網】
為啥叫iPhone X？蘋果賊精明：一石三鳥【北京新浪網】
《名偵探柯南》漫畫1005話 新一變回柯南，平次「救駕」【北京新浪網】
俠客島:比特幣被斃了 我們需要一種怎樣的貨幣環境？【北京新浪網】
發燒雜誌更多
推薦好書更多