國際生化暨分生科學家聯盟（IUBMB）會長吉諾瓦特（右）與唐獎教育基金會執行長陳振川（左）12日在耶路撒冷舉辦的歐洲生物化學學會聯合會大會中，擔任科學家張鋒講座的主持人。中央社記者康世人耶路撒冷攝 106年9月13日