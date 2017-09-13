唐獎生技醫藥獎得主張鋒專題演說中央社 (2017-09-13 13:30)
第2屆唐獎生技醫藥獎得主張鋒12日在耶路撒冷舉辦的歐洲生物化學學會聯合會（FEBS）大會發表專題演說，介紹基因編輯技術快速發展與應用。中央社記者康世人耶路撒冷攝 106年9月13日
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