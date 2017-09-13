唐獎基金會與IUBMB頒證書給張鋒中央社 (2017-09-13 13:30)
唐獎教育基金會執行長陳振川（左）與國際生化暨分生科學家聯盟（IUBMB）會長吉諾瓦特（右）12日頒獎章與證書給美國華裔科學家張鋒（中）。中央社記者康世人耶路撒冷攝 106年9月13日
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