蘋果讓漫畫成真 新智慧手錶料衝買氣中央社 (2017-09-13 12:39)
（中央社加州古柏迪諾12日綜合外電報導）2年多前推出智慧手錶Apple Watch的蘋果公司（Apple）終於能將1940年代連環漫畫出現的科技化為現實，今天推出新版Apple Watch功能升級，分析師認為將有助刺激銷售。
路透社報導，蘋果今天發表新款智慧手錶Apple Watch Series 3，以及備受期待的新智慧手機iPhone X 都有LTE無線傳輸功能。這代表消費者將能用智慧錶打電話或傳簡訊，身邊不必有iPhone，顛覆舊版做法。
用手錶打電話的能力引起科技迷的注意，至少可追溯到1946年開始連載的漫畫「至尊神探」（Dick Tracy ），主角狄克崔西利用有通訊功能的手錶聯絡，幫忙打擊壞蛋。
蘋果營運長威廉斯（Jeff Williams）在發表會上說：「這從一開始就是我們的願景。」「現在大家能拿著錶就去跑步，而且還能上網。知道大家可以在必要時取得聯繫真的很不錯。」
誠然，三星電子公司（Samsung Electronics）2014年就開賣具有行動數據連線功能的智慧錶，但第一代裝置體積大且電池續航力不長，因為數據連線格外耗電。它們也需要搭配獨立的門號。
蘋果宣稱新款智慧錶Series 3，續航將達18個小時，而且比前版Series 2稍微厚一點。不過還是需要門號，將可與用戶iPhone門號共用。
分析師普遍認為新的上網功能有助刺激銷售，不過幅度多大，分析師意見不一。
蘋果沒有公布Apple Watch銷售量。桑福德伯恩斯坦研究（Bernstein Research）分析師沙柯納吉（Toni Sacconaghi）認為，蘋果在2017會計年度將賣出1200萬支手錶，2018會計年度1400萬到1500萬支。創投公司Loup Ventures的孟斯特（Gene Munster）預測數字高更多，2018年達2600萬支。1060913
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