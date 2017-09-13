「國際醫藥品稽查協約組織」(PIC/S) 年度最大盛會今天(13日)起在台北登場，共有全球52國、62個政府機關單位、175位國際藥品GMP稽查官員來台與會。食藥署長吳秀梅表示，台灣於2013突破外交困境，領先日韓成為「國際醫藥品稽查協約組織」會員，今年更成功爭取成為該組織年度大會主辦國，將可提升我國藥品在國際市場的能見度，為新南向增添助力。

國際醫藥品稽查協約組織(PIC/S)被譽為全球藥品稽查領域的「聯合國」，每年都會召開會員國大會，今年首度由台灣主辦，11日、12日首先登場的是「PIC/S官方委員會議」（PIC/S Committee Meeting）」，進行法規協和、多邊合作、稽查員訓練、會員資格等內部討論，13日至15日則展開PIC/S年度最大盛會「年度研討會」（PIC/S Annual Seminar）」。

食藥署長吳秀梅表示，台灣於2013突破外交困境，領先日韓成為「國際醫藥品稽查協約組織」會員，今年更成功爭取成為該組織「官方委員會暨年度研討會」的主辦國，共有全球52國的官方代表齊聚台北，我方將藉此平台擴展及建立與他國主管機關的實質國際合作。吳秀梅：『(原音)13日、14日2天就是所有的稽查員會有一系列的演講，那這次來的一共有52個國家、62個政府單位，整個來的人有175位做藥品相關稽查的一些官員，其實是一些蠻官方的機構。』

吳秀梅指出，本次大會在台北召開除可提升我國藥品在國際市場的能見度，更可增加與南向國家互動，為台灣藥品拓展南向市場增添助力。吳秀梅：『(原音)像新加坡、馬來西亞、印尼、泰國、紐西蘭、澳洲，這些南向的國家其實也都是會員國了，我們增加一些互動，不管是我們過去稽查或者是他們來稽查，或者是就直接認定我們稽查的結果，那對於我們的藥品要賣到這些南向家去，其實是有直接相關性的，我們直接就跟國際接軌。』

東協已是亞洲第三大經濟體，藥品市場潛在商機上看300 億美元。食藥署指出，台灣已有134家藥廠完成PIC/S GMP認證，包括新加坡、馬來西亞、印尼、泰國等PIC/S會員國，都已直接採認我國的查廠認證，我國藥品輸入當地可簡化審查程序、縮短上市的時間；今年菲律賓、越南也積極向PIC/S大會叩關，若順利獲准成為會員國，未來台灣藥品前進東協國家的路將更寬廣。