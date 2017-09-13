（中央社記者康世人耶路撒冷12日專電）第2屆唐獎生技醫藥獎得主張鋒今天在唐獎教育基金會邀請下，在耶路撒冷舉辦的歐洲生物化學學會聯合會（FEBS）大會做專題演說，千餘人湧入聆聽，迴響熱烈。



這場演說是由唐獎教育基金會和國際生化暨分生科學家聯盟（IUBMB）共同在FEBS大會舉辦，因此IUBMB會長吉諾瓦特（Joan J. Guinovart）特別邀請唐獎教育基金會執行長陳振川一起主持，並頒發IUBMB獎章及與唐獎共同署名證書給張鋒。



張鋒以「在微生物免疫機制中發掘基因編輯的新未來」（From Microbial Immunity to Genome Editing）為題，介紹基因編輯技術的快速發展與應用，及目前的研究方向，包括如何能減少基因編輯失誤、增進基因編輯精準度，及檢測基因編輯成效方法發展等研究。



張鋒強調，這是一個寬廣且需要共同探索的領域，期盼有更多人一起投入相關研究。



演講結束後，與會者給予張鋒熱烈的掌聲，且有許多與會者在演講後公開提問，或私下再向張鋒請教，反應非常熱烈。



唐獎教育基金會執行長陳振川指出，IUBMB在全球四大洲設有區域組織，共77國參與，在生物科技及生命科學領域扮演相當重要的角色，且IUBMB已推舉中央研究院院士王惠鈞為選任（下任）會長。



在王惠鈞的努力促成下，陳振川說，唐獎教育基金會支持IUBMB相關教育計畫，包括發動圖片學習平台，推動教育計畫及贊助年輕傑出科學家參加IUBMB主辦的學術會議旅行獎勵，期待能藉此增加他們的研究成果關注度及增進國際合作。



吉諾瓦特則表示，很高興IUBMB與唐獎教育基金會有共同目標，雙方一起合作推動教育計畫及贊助年輕傑出科學家參加學術會議旅行獎勵，因為像張鋒等年輕科學家，將是人類科研的未來。



唐獎教育基金會是繼與世界最大國際生醫盛會「實驗生物學國際組織（EB）」執行10年合作協議後，於2016年與IUBMB簽訂9年合作協議，推動各項生技醫藥及生物科技相關活動，並於今天安排張鋒在FEBS大會擔任講座主講人。1060913