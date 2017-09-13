（中央社哈薩克貝康諾12日綜合外電報導）2名美國籍太空人和一名俄羅斯籍太空人今天凌晨從哈薩克貝康諾太空發射場升空，飛往國際太空站（ISS），展開歷時5 個月的任務。



法新社報導，根據俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）發布的現場照片，聯合號（Soyuz）MS-06火箭按計畫於凌晨3時17分升空，搭載俄國聯邦太空總署的米塞金（Alexander Misurkin）、美國國家航空暨太空總署（NASA）首度執行太空任務的范德海（Mark Vande Hei）和有經驗的老手阿卡巴（Joe Acaba）。



經過約6小時飛行後，太空船預期將在今天格林威治時間3時左右與太空站對接，太空人將與義大利籍的內斯帕里（Paolo Nespoli）、俄籍的瑞亞贊斯基（Sergey Riazanski）和美籍的布瑞斯尼克（Randy Bresnik）會合。



這次升空是2010年6月以來，首度有2名美籍太空人一同從俄國租用的貝康諾太空發射場飛往國際太空站執行任務。



美國太空總署2011年終止太空人運載任務，但最近增加登上軌道實驗室的組員配額，因為俄國為了節省開支，去年宣布刪減配額。



50歲的阿卡巴執行過2次任務，在太空待了將近138 天。50歲的范德海在接受訓練成為太空人前，曾在伊拉克服役。



39歲的米塞金展開第2次登上國際太空站的任務，他也有軍事背景。



有波多黎各血統的阿卡巴昨天在行前記者會表示，他要帶一些「拉丁美洲音樂」上火箭，來提振組員的精神。



他說：「我能保證聽這個音樂，我的組員不會打瞌睡。如果你想在凌晨3時左右熱舞一番，請轉到聯合號火箭頻道，我想你會樂在其中。」（譯者：中央社陳昱婷）1060913