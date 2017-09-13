（中央社台北13日電）蘋果中國官網今天公布新iPhone 預購價，最貴的iPhone X 256GB版本，開價高達人民幣9688元，折合新台幣4萬4565元，比台灣預購價還貴3065元。大陸果粉在網路社群紛紛喊買不起。



蘋果今天發表的3款新手機，大陸預購價為: iPhone 8 64GB版本人民幣5888元起，256GB版本7188元起；iPhone 8 Plus 64GB版本售價6688元起，256GB版本售價7988元起。9月15日開始預購，9月22日開始發售。



iPhone X 64GB版本售價8388元起，256GB售價9688 元起。10月27日開始預購，11月3日開始發售。



3款新iPhone大陸預購價，都比台灣要貴1585元至3065元不等。



陸媒雖然以相當篇幅報導蘋果發表會的新聞，但也不忘標註「史上最貴」消遣iPhone的價格，每日經濟新聞還以「果粉遭10年最強驚嚇！iPhone8已炒到天價」形容。「近（人民幣）萬元的iPhone值得買嗎?」也成為熱議話題，但明顯貶多於褒。



路透社11日發出新聞，看衰新iPhone在大陸的市場，也廣被陸媒轉載報導。報導認為，面對價格將高達1000美元甚至更高的iPhone 8，中國消費者已經在心打起了自己的小算盤，尤其是考慮到其價格大約等同於中國人均月工資的兩倍後，這些消費者很可能會「望而卻步」。



蘋果發表會後，果粉在微博社群紛紛發文表示iPhone X雖然吸引人，但太貴、買不起；i8則跟i7看來沒兩樣，沒有換的必要。部分媒體進行網路民調，結果也都是一面倒表示現在不會出手，彌漫觀望的氛圍。



雖然如此，許多網民仍認為，大陸有錢人才不在乎如此高貴的價格，iPhone X搶首批的黃牛價格，一定比先前i7 plus亮黑版炒到2萬多元還要貴許多。



大陸證券日報報導，一位多年經驗的黃牛老賈（化名）透露，現在還沒辦法確定具體價格，預售先收6000 元訂金，到貨再補差價；不過預計首批應該在2萬元以上了。1060913