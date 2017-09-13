打贏專利官司 張鋒開發基因新編輯技術中央社 (2017-09-13 11:45)
（中央社記者康世人耶路撒冷12日專電）第2屆唐獎生技醫藥獎得主、美國華裔學者張鋒今天在接受中央社記者專訪時說，他現在正專注以全新演算法發展新的基因編輯技術，希望讓基因編輯技術可進一步修補基因。
對台灣持續發展生物科技，張鋒建議，生物學上的人體和人體細胞仍為人類所不了解，台灣應該投資基礎研究，同時也投資轉譯研究（Translational Research ），這可轉化基礎技術為有用的藥物和有效的治療方法，有助台灣在生技產業上奠定基礎與地位。
以CRISPR/Cas9顛覆性技術讓基因編輯革命再跨一大步的麻省理工學院教授張鋒，在唐獎教育基金會邀請下，今天到耶路撒冷出席第42屆歐洲生物化學學會聯合會（FEBS）大會，發表專題演說，他在演說前接受中央社記者專訪。
談到美國法院今年2月把CRISPR/Cas9專利判給張鋒，張鋒說，專利糾紛並不影響他的研究，因為科學家通常能把兩者分開，專注於研究，而他目前正在努力開發新的演算法，建立一套更新的基因編輯技術。
張鋒指出，新的技術希望比CRISPR/Cas9技術更精準、更有效率，且能用在腦細胞、肝細胞和其他身體組織細胞，不僅能移除有問題的基因，還能進一步修補基因。
他認為，他與團隊努力駕馭且發展技術，希望轉換成有用的工具，以治療基因疾病，可嘉惠更多人。
張鋒說，研發新的基因編輯技術，估計整個過程需要好幾年才會完成。
談到台灣，張鋒表示，他有很美好的台灣經驗，且他們在與全世界的科學家合作，提供系統給許多團隊研究時，也包括台灣的研究，他們很高興與台灣合作，也希望有機會再訪問台灣。
張鋒也認為，唐獎有著非常重要的功能，就是讓科學家和其他研究與發展受到大眾關注，這可引發更多人的興趣，也就有更多人願意投入或投資這些研究，對未來發展很重要。1060913
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