蘋果公司在台灣時間13日凌晨一點到三點進行新品發表會，而這次直接跳過s系列，新發布的三款手機分別為iPhone 8、iPhone 8 Plus和iPhone X，除了有不少新功能跟以往的手機有很大的不同之外，台灣也被列入首波上市名單中，預計11月3日開賣，而iPhone 8、iPhone 8 Plus則是在9月22日上市。

iPhone 8、iPhone 8 Plus外觀

iPhone 8與iPhone 8 Plus的背蓋結合雙面玻璃材質，官方號稱質地非常堅硬，除了美觀之外，還可以無線充電，而手機尺寸仍舊維持4.7吋和5.5吋，而顏色的部份則為黑色、太空銀、玫瑰金。

iPhone 8、iPhone 8 Plus功能

除了延續前一代的防塵防水功能之外，螢幕解析度為 Retina HD，並且支援 3D Touch，拍照的部分擁有1200萬畫素，還有光學防手震，而iPhone 8 Plus的廣角鏡及長焦鏡頭還可以進行光學變焦。

iPhone 8、iPhone 8 Plus版本與售價

iPhone 8及iPhone 8 Plus分為64GB和256GB兩個版本，而兩邊的基礎售價分別為699美元及799美元。

十週年紀念

大家都知道這次推出的手機為十週年紀念機種，而iPhone X為iPhone首次不以數字命名，取名「iPhone X」是因為 X 是羅馬字母的 10，所以 iPhone X 的正確發音為 iPhone ten。

iPhone X 功能

iPhone X 為5.8吋螢幕，一如預期取消HOME鍵之外，還配備3D臉部辨識解鎖功能，而對於螢幕解析度還有個最新名詞「Super Retina display」，能提供1000000：1高對比度、達2436 x 1125極高像素支援HDR顯示、True Tone和3D Touch技術，如果要使用Siri，除了原本的Hey Siri呼叫功能之外，也可以按住側邊按鍵來啟動Siri（iPhone X 正面完全沒有任何按鍵）。

臉部辨識

iPhone X的Face ID 功能是透過TrueDepth相機執行，其中包括紅外線攝影機、光源投射燈以及微點投影器，可以透過肉眼看不見的繪點分析臉部深度資訊，來達到使用者解鎖、認證及支付的功能，蘋果也強調Face ID比Touch ID更加準確，Face ID 非本人解鎖的機率達到百萬分之一。

iPhone X 電池續航力

iPhone X 的電池續航力比iPhone 7多兩個小時，而且跟iPhone 8、iPhone 8 Plus一樣有無線充電的功能。

Animoji

iPhone X前置相機中的人像模式有個全新的有趣功能，就是Animoji（動物表情符號），TrueDepth前置相機因為支援人像光線，會分析超過50種不同的肌肉動作，以12種Animoji模擬使用者的表情，使用者可以透過iMessage等方式傳送給朋友。

iPhone X相機功能

除了跟iPhone 8 Plus一樣有全新的人像光線功能之外，還因為擁有前置相機TrueDepth，可以在自拍時套用人像光線效果，這一點是iPhone 8 Plus所沒有的。

iPhone X版本與售價

iPhone X 的版本分為64GB和256GB兩個版本，兩者的基礎售價分別為999 美元與 1149 美元，以台灣公佈的售價來看，iPhone X 的256GB就達到41500元，這個十週年紀念機款無疑是有史以來最貴的iPhone。

（以上圖片皆取自Apple官網）