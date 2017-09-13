10年前，賈伯斯推出第一代iPhone的時候，說蘋果要重新發明手機。當時他很肯定地表示，iPhone比市面上所有的智慧型手機都要領先5年。

事實的確如此。

之後的數年，所有其他手機廠商都在追隨蘋果的腳步。他們模仿iPhone的外形，接受它設定的多點觸控交互模式，推出相同的配色，甚至，連它的命名方式都要模仿。

但10年後，安卓陣營廠商與iPhone的差距越來越小。特別是iPhone 7之後，外界指責蘋果創新不足，是否還能引領行業的質疑聲也達到頂峰。

於是，借著iPhone發佈十週年之際，背負歷史使命的iPhone X來了。

雖然發佈會之前的各種劇透已經讓這款神秘產品沒有了懸念，但是，當蘋果CEO庫克在幻燈片上展示出iPhone X照片的時候，還是引起了觀眾們的歡呼。

全新的外觀和交互

蘋果在今天凌晨的發佈會上推出了多款硬體產品，包括帶通訊功能的第三代Apple Watch，支持4K視頻的Apple TV，基於上一代產品改進升級的iPhone 8和iPhone 8 plus。

但是，整場發佈會的主角只有一個——iPhone X。

iPhone X讀做「iPhone 10」（編注：在古羅馬數字中，X代表數字10），代表著iPhone十週年版本。

單從外觀上，就能看出這款產品的獨特。注意，這對熱愛手機「顏值」的中國消費者來說，絕對有著莫大的吸引力。

iPhone X採用了全面螢幕設計，正面是一塊5.8英吋OLED顯示螢幕。畫面效果比之前更清晰，蘋果稱之為「Super Retina Display」，即超級視網膜螢幕。

背面也是採用3D玻璃設計，支持無線充電。iPhone X目前有銀色和深空灰色兩種配色可選。

相比於全新的外觀，其實iPhone X最重要的變化在於交互模式。

因為捨棄了Home鍵與指紋識別，蘋果必須找到新方法來替代這些功能。

首先是Home鍵。這曾經是iPhone最偉大的貢獻之一。十年前，在幾乎所有智慧型手機都保留著實體鍵盤的時候，iPhone就用「虛擬鍵盤+Home鍵」解決了所有問題。

這一次，蘋果更直接，把Home鍵也去掉了。

用戶只要從螢幕底部往上滑，就能實現回到主螢幕的效果。往上滑動手指並停留片刻，就能來到多任務介面，相當於之前的雙擊Home鍵。

從界面新聞記者在發佈會現場的實際體驗來看，這樣的操作方式非常順暢，沒有任何障礙。甚至比原有的操作模式更方便。

第二點變化則是指紋辨識。蘋果決定用臉部識別的Face ID來替代指紋識別Touch ID。

蘋果Face ID的原理是，通過前置深感攝像頭，投射超過 30000 個肉眼不可見的光點，並對它們進行分析，為用戶的臉部繪制精確細緻的深度圖。

按照蘋果的解釋，這種模式識別出來的人臉非常精準，不會受到戴眼鏡、戴帽子、換髮型等等各種因素的影響。暗光環境下也能精確識別。它唯一的漏洞在於，分辨不了雙胞胎。

從現場工作人員的演示來看，Face ID識別也很快捷。而且必須機主雙眼注視手機才能解鎖，隨便一晃而過並沒有效果。

冒險的嘗試

庫克說，賈伯斯的精神一直在激勵著所有蘋果員工，他們也一直在探尋未來的智慧型手機會是什麼樣子的。他認為，iPhone X就代表了未來的樣子。

十年版iPhone終於帶來了久違的改變，但變化也意味著風險。

在這場發佈會之前，關於iPhone X猜測最多的就是它究竟會採用什麼解鎖方案？

因為目前正面OLED螢幕指紋辨識準確率無法達標，傳言蘋果將採用背部指紋、側邊指紋、臉部辨識等等方案等都有。

背後隱含的意思是，最優的方案當然是正面指紋解鎖，蘋果如果採用臉部識別方案那只是因為技術達不到而採取的權宜之計。

直到發佈會結束之後，這樣的聲音依然存在。因為大家覺得Face ID天然有很多風險，是不是很容易無法識別？或者是不是很容易被人盜刷？

蘋果花了很多時間也列了一些數據來證明Face ID的準確性以及安全性要優於Touch ID，他們認為Face ID才是未來。

但能否讓用戶接受這個概念，依然是一場冒險。

雖然三星等品牌先於蘋果推出了臉部識別功能，但是，能否讓它成為風潮還要看蘋果的領頭作用。

取消Home鍵也是一樣。全面螢幕大趨勢下必須去掉Home鍵，但很多其他廠商的做法是在螢幕下方加了一排虛擬按鍵，其實用戶的操作模式還是跟原來一樣。

iPhone X則提出了全然不同的新方案。當然，挑戰用戶習慣的行為也存在風險。

蘋果又願意冒險了，願意為了改變去挑戰那些「理所當然」，這對我們來說當然是一個好消息。

「我相信人們對其他人表達感激之情的一種方式是，做出美好的東西，並把它呈現出來。」庫克引用了賈伯斯的這句話作為發佈會的結尾，他說：「我相信史蒂夫會為我們感到驕傲。」

以上內文，由界面新聞授權。

（首圖取自Apple官網）