由西尾維新創作的《十二大戰》確定將登陸10月新番，近日官方公開了本作的最新的視覺圖和具體的播放時間。動畫將於10月3日在AT-X、MBS、TOKYO MX、BS11順次播放，在最新的視覺圖上，12位戰士全部登場，比較奇特的構圖也是讓人對動畫的內容充滿想像。