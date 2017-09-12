西尾維新《十二大戰》新視覺圖公開 10月3日開播北京新浪網 (2017-09-12 16:00)
由西尾維新創作的《十二大戰》確定將登陸10月新番，近日官方公開了本作的最新的視覺圖和具體的播放時間。動畫將於10月3日在AT-X、MBS、TOKYO MX、BS11順次播放，在最新的視覺圖上，12位戰士全部登場，比較奇特的構圖也是讓人對動畫的內容充滿想像。
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