從4月開播至現在的《重啟咲良田》將在本周迎來最終話，其結局的走向非常牽動人心。根據預告視頻和文字情報的內容，一場更加虐心的抉擇會在本集中得以展開。

《重啟咲良田》動畫最終話（第24話）預告視頻：

為了咲良田的未來，相麻菫採取了自己的行動，然而這卻令她陷入了大危機之中。與此同時，淺井惠與春埼美空下定決心將堇救出，彼此的意志相互交錯，如果選擇稍有失誤便無法重來，在這樣嚴苛的條件下，少年少女的決定將是……

《重啟咲良田》動畫最終話（第24話）預告視頻圖透：