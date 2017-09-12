《重啟咲良田》動畫定於本周完結 虐心抉擇即將到來北京新浪網 (2017-09-12 16:00)
從4月開播至現在的《重啟咲良田》將在本周迎來最終話，其結局的走向非常牽動人心。根據預告視頻和文字情報的內容，一場更加虐心的抉擇會在本集中得以展開。
《重啟咲良田》動畫最終話（第24話）預告視頻：
為了咲良田的未來，相麻菫採取了自己的行動，然而這卻令她陷入了大危機之中。與此同時，淺井惠與春埼美空下定決心將堇救出，彼此的意志相互交錯，如果選擇稍有失誤便無法重來，在這樣嚴苛的條件下，少年少女的決定將是……
《重啟咲良田》動畫最終話（第24話）預告視頻圖透：
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