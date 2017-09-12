近日，Bored Panda整理了一組照片，展示了一群「時間旅人」穿越到現代，與曾經的「自己」合影的照片，堪稱神撞臉。

這可能是他們第一次感覺到自己距離經典名畫是如此之近，畢竟對於一般人來說，這些名畫都是只有在博物館、藝術館才能看到的，現在居然自其中找到了「自己」。

一起來感受下↓↓↓