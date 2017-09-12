近期，主播糯米因為疑似在絕地求生中開掛，被「專業解說」黃旭東怒懟一波，不過在上周周五晚間，絕地求生_大逃殺官方微博發表了聲明，確認賬號「douyumoyinnuomi」有過多次的開掛行為。玩家紛紛評論，畢竟敢和「東方的神秘力量」的毒奶正面剛的人都已經涼了。當然本文純屬娛樂，或許只是一些巧合！相信科學，拒絕迷信！

毒奶是指在結果未確定的情況下預言下決定，最後出現與預言完全相反的事實結果，簡單來說就是說反話，卻被知名星際爭霸解說黃旭東玩出了一種文化，那麼這股來自東方的神秘力量是如何形成的呢？這次就讓我們一起走進不科學，來回顧一下黃旭東的毒奶是如何成名的？

飛龍騎臉怎麼輸？

時間：2014年6月3日

《星際爭霸》職業選手Toodming永遠會記住這一天，在WCS美洲區S級F組與Alicia的決勝局中，其憑藉著超越對手60人口的優勢和飛龍單位力壓Alicia。然而就在即將獲勝之際，黃旭東大力稱讚Toodming的實力，並認定Toodming一定能贏。

而後，Toodming的手就被一股來自東方的神秘力量所操縱，各種失誤而輸掉比賽。黃旭東就這樣一奶成名。「飛龍騎臉怎麼輸？」也成為星際爭霸2中的一個經典台詞梗。

足球世界杯事件

時間：2014年7月8日

這一次黃旭東不在自己的主場電競圈作戰，而是跑去搶了球王貝利「烏鴉嘴」的飯碗。其預測這一屆世界杯半決賽巴西將會小比分戰勝德國，並且與荷蘭會師於決賽，並稱「沒有內馬爾的巴西隊才是好的巴西隊。」結果的德國隊不負眾望，在客場以7:1的大比分優勢完虐巴西，而荷蘭也順利的阿根廷淘汰。此次事件證明了黃旭東的毒奶功力不僅僅只限於電競圈。

戊戌六君子事件

時間：2014年11月1日

在這一年的WCS世界總決賽16進8比賽中，黃旭東以一奶六，放下了Classic、soO、Zest、herO、INnoVation、Taeja六人中必有其一奪得冠軍的狠話。單論實力來講，此六人中任何一人的實力都是有可能可以奪冠的，但經「專業解說」這一奶……

這最強的六人一個都沒有進入決賽，反而是當時黃旭東認為最弱的兩人Life和MMA對戰決賽，最後由Life奪冠。這次事件讓黃旭東名聲大噪，而被奶輸了的六人則被網友們稱為電競圈的「戊戌六君子」，以此稱號祭奠他們因對抗毒奶而身亡的悲壯。

力保國足亞洲杯事件

時間：2015年1月13日

大家都知道，國足的實力如何。顯然，黃旭東對國足的認知是和我們一樣的。所以當亞洲杯國足要對抗烏茲別克，網友請黃旭東預測結果的時候，黃旭東才如此篤定國足必輸。甚至囂張的說：「不用預測了，中國打不贏烏茲別克的。踢烏茲別克，身體又踢不過別人，技術還沒別人好，這踢個毛啊踢！」

結果……國足2:1踢贏了烏茲別克，黃旭東成功奶活了國足。只能說旭東老師飽含對國足深沉的愛，之前的陰影讓他堅定地站在了國足這邊。

科維亞特「詛咒」事件

時間：2015年4月9日

某次旭東老師在微博放出與紅牛車隊車手科維亞特的合照。並配文說：「昨天跟紅牛F1車隊的科維亞特一起在新場地試了下手，賽車手玩賽車遊戲也有點強，期待紅牛跟電競在今後擦出更多的火花。」

然後……就真的擦出火花了。在放出合照的第二天科維亞特便因剎車失靈撞到牆上。雖然人沒事，但是其在之後的比賽中狀況連連，相信這位車手的心理陰影是巨大的。

星際2國家杯事件

時間：2016年1月3日

長期以來，在星際2的比賽中，世界各國一直被韓國隊帶來的陰影所籠罩。這下黃旭東就坐不住了，就算我國拿不到冠軍也不能讓韓國隊拿到。所以就在決賽前奶了口韓國隊，預測韓國隊會以5:0大比分優勢打敗法國。

結果5:0還是那個5:0，就是獲勝隊伍換了一下，最終是法國隊以5:0優勢大勝韓國隊。法國隊運用來自古老東方的神秘力量戰勝了強大的世界霸主。

TI6世界總決賽

時間：2016年8月9日

2016年的TI6決賽是讓每一位中國玩家難以遺忘的賽事，在這一屆比賽中「護國神翼」Wings戰隊成功揚我國威，拿到了冠軍。頒獎台上國旗升起的那一刻，不知有多少人流下激動的淚水，甚至連央視也報導了這次比賽。

其實也有黃旭東一半的功勞，或許為了彌補在TI15犯下的錯誤，黃旭東在賽前奶了一口中國DOTA，說了句中國DOTA能進四強就謝天謝地了，最後成就了護國之翼。

暮光之淵事件

時間：2017年3月15日

2017年3月，《星際爭霸2》國服語言MOD的作者「暮光之淵」被曝出因過度疲勞而逝世，黃旭東聽聞暮光之淵死訊時哀傷不已，后在微博發了一條悼念的消息，眾多遊戲界大佬也紛紛表示自己的哀悼之情。

結果連「頭七」都沒過，主角「暮光之淵」就發出消息，澄清他只是詐死，只是因為太累了想休息一下。雖然這樣的惡作劇讓人深惡痛絕，不過還好，至少人還活著。此事讓黃旭東獲得了一個新的外號——冥土追魂。