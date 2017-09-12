《CS：GO》Immortal戰隊遲到丟失一張地圖 賽前竟在通宵狂歡北京新浪網 (2017-09-12 16:10)
在近日DreamHack蒙特利爾站的《CS：GO》公開賽中，Immortal戰隊由於遲到被裁判判負，讓對手North戰隊贏得了第一張地圖的比賽。而在第二章地圖cbble上，North更是以16:9的比分血洗Immortal，以大比分2:0戰勝Immortal獲得決賽BO3的勝利，贏得了DreamHack蒙特利爾站的冠軍，收下5萬美元獎金。而Immortal屈居第二，拿到2萬美元獎金。
原本有能力贏得比賽的Immortal只因遲到而錯失5萬美元獎金，這的確讓人煩躁。而更讓人惱火的是，關於這次遲到的原因。Immortal的半決賽對手CLG的教練Ryu在推特上稱「在和我們比賽之前，Immortal的隊員就通宵開Party狂歡，然後他們遲到了。現在，劇本又一次上演了。」
而Immortal的隊員則稱純屬捏造，自己完全遵守了DreanHack的時間，提前20分鐘就進入了比賽伺服器，但不知道為何就等來了第一張地圖的判負通知。但Immortal戰隊的教練則稱：「自己隊伍里有些隊員就是長不大的孩子，需要像保姆一樣照顧他們」。Immortal戰隊的CEO也表示，讓粉絲失望了，並將引以為戒。
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