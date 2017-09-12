由《光環》團隊「棒雞」製作的FPS遊戲《命運2（Destiny 2）》在幾天前正式發售，遊戲發售後就受到了媒體與玩家們的一致好評。之前用樂高積木拼裝過《守望先鋒》裏面堡壘以及《我的世界》城堡的那位大神又來了。

【遊俠網】《命運2》樂高手槍加農炮

這次他挑戰的就是《命運2》中獵人職業的看見武器「烈日加農炮手槍」，據大神稱這把手槍一共用了550塊樂高積木組成，其功能也一應俱全，不僅帶有LED燈光，其彈夾也能夠隨意拆卸，當然了發射的子彈依舊是「橡皮筋~」。

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